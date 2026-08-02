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Resumen

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1 de julio del 2011. Hace 15 años. Para BCR, inversión privada no se detuvo.
1 de julio del 2011. Hace 15 años. Para BCR, inversión privada no se detuvo.
Por Diego Macera

¿Qué reformas políticas exportables tiene el Perú? Es decir, ¿qué arreglos institucionales tenemos que sean lo suficientemente buenos como para que otros países los quieran imitar? La arquitectura política y económica del Perú, claramente, no es un manual de buenas prácticas de la OCDE, pero eso no significa que no haya habido, a lo largo de las décadas, diversas iniciativas exitosas que merecen aparecer entre los casos de estudio a escala regional. Entre estas se cuentan, por ejemplo, la promoción de la agroexportación y de la minería, la estructura económica constitucional o la disciplina fiscal.

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