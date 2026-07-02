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Resumen

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Con un llamado a consolidar al Perú como una potencia agroexportadora y a fortalecer la innovación para enfrentar los retos del cambio climático y la competitividad global, este miércoles se inauguró la quinta edición de AgroFest 2026. El evento, que se desarrolla hasta el 3 de julio en el Polideportivo N.° 3 de La Videna, en San Luis, reúne a autoridades, empresarios, productores, investigadores y representantes de diversos países. La jornada marcó además la apertura de la zona ferial y el inicio de un programa que incluye congresos especializados, ruedas de negocios, conferencias técnicas y espacios de articulación entre el sector público, privado y la academia.

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