Con un llamado a consolidar al Perú como una potencia agroexportadora y a fortalecer la innovación para enfrentar los retos del cambio climático y la competitividad global, este miércoles se inauguró la quinta edición de AgroFest 2026. El evento, que se desarrolla hasta el 3 de julio en el Polideportivo N.° 3 de La Videna, en San Luis, reúne a autoridades, empresarios, productores, investigadores y representantes de diversos países. La jornada marcó además la apertura de la zona ferial y el inicio de un programa que incluye congresos especializados, ruedas de negocios, conferencias técnicas y espacios de articulación entre el sector público, privado y la academia.

Primer panel del Congreso Nacional Agrícola Peruano titulado "Nuevos cultivos, nuevos mercados: explorando oportunidades en el agro". Fue moderada por David Sandoval y presentó a los panelistas Odilo Duarte, experto agrícola en nuevas variedades; y Jorge Luis Albújar, gerente general de Agromillora Perú. (Foto: Hugo Perez / GEC).

Durante la ceremonia inaugural, diversas autoridades coincidieron en resaltar el peso que ha alcanzado la agroindustria dentro de la economía peruana. El ministro de la Producción, César Quispe, sostuvo que el sector aporta actualmente el 16,8% del Producto Bruto Interno (PBI). A su vez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, informó que las agroexportaciones peruanas superaron los 15 mil millones de dólares en 2025, un crecimiento de 18,3% respecto al año anterior, con lo que el sector acumuló trece años consecutivos de expansión y pasó a representar el 16,5% de las exportaciones nacionales.

El agro peruano busca consolidar su liderazgo internacional

El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, sostuvo que el Perú ya demostró su capacidad para competir en el mercado global al ubicarse entre los principales exportadores mundiales de frutas y hortalizas. Recordó que el país ocupa actualmente el octavo lugar a nivel mundial en ese rubro y lidera las exportaciones de productos como el arándano y la uva. “El sector agrario no es un problema, es parte de la solución para desarrollar el país”, afirmó, al señalar que el siguiente paso consiste en fortalecer la competitividad mediante mayor inversión, apertura de mercados e innovación.

Para Gonzalo Díaz Arias, director del evento, el reto es aprovechar ese posicionamiento para que el Perú deje de ser reconocido únicamente como proveedor de materias primas y avance hacia una industria con mayor valor agregado. En ese sentido, señaló que el objetivo del evento es contribuir a convertir al país en “la capital mundial del agro”, promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos de transformación e investigación aplicada que permitan impulsar productos agroindustriales con mayor nivel de sofisticación.

La zona ferial de AgroFest 2026 reúne a empresas, productores e instituciones nacionales e internacionales que presentan innovaciones, tecnologías y soluciones para el desarrollo del agro peruano. (Foto: Hugo Perez / GEC).

Desde una mirada del sector privado, Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus, destacó que la experiencia de los cítricos refleja el proceso de evolución que ha seguido la agroexportación peruana durante las últimas décadas. Explicó que, aunque el país tenía una larga tradición en el cultivo de estos productos, fue necesario incorporar tecnología, mejorar los procesos logísticos y desarrollar conocimiento especializado para que la fruta pudiera llegar en óptimas condiciones a mercados distantes como Estados Unidos y Europa. Agregó que una de las principales fortalezas del Perú es su capacidad para abastecer esos mercados durante periodos en los que los países del hemisferio norte no producen, lo que le permite aprovechar una ventana comercial estratégica frente a otros competidores.

Infraestructura, innovación y nuevos mercados: los principales desafíos

Durante su intervención, Gabriel Amaro advirtió que el sector agrícola afronta un escenario complejo debido a la amenaza del fenómeno El Niño, el incremento de los costos internacionales de fertilizantes, combustibles y transporte marítimo, así como la necesidad de ampliar mercados para las exportaciones peruanas.

Entre las prioridades planteadas al próximo gobierno mencionó la ejecución de proyectos de irrigación, la reducción de trabas regulatorias para incentivar nuevas inversiones y el fortalecimiento del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), entidad encargada de abrir nuevos mercados para los productos nacionales.

Perú logra 19 nuevos accesos para productos agropecuarios en solo cuatro meses del 2026 (Foto: SENASA).

Precisamente, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, informó que solo durante el 2026 el SENASA logró la apertura de 19 nuevos mercados internacionales, de los cuales siete corresponden a productos de origen vegetal y doce a productos de origen animal.

Asimismo, Gabriel Amaro destacó que el sector agrario se desarrolla en un mercado “ultracompetitivo”, por lo que consideró indispensable impulsar la investigación científica, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la formación técnica especializada. En ese contexto, resaltó iniciativas como Food for Life Perú y el futuro Instituto Tecnológico Agrario que impulsa AGAP para fortalecer la productividad del sector.

AgroFest apunta a convertirse en la gran vitrina del agro peruano

El director de AgroFest y gerente de Vistacom, Gonzalo Díaz considera que la quinta edición representa un paso más hacia un objetivo ambicioso.

“El AgroFest tiene un propósito muy claro, convertir al Perú en la capital mundial del agro”, señaló.

Explicó que la edición 2026 incorpora una mayor presencia internacional con delegaciones de Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia, Chile, Panamá, Italia y China, además de una nueva edición del Gran Mercado, el Congreso Internacional Universitario Agrario (CIUA), el Congreso Agrario y las ruedas de negocios.

Gonzalo Díaz Arias, director de AgroFest y gerente de Vistacom, presente en la inauguración del AgroFest 2026. (Foto: Wendy Amanzo / GEC).

El organizador indicó que la meta es superar los 15 millones de dólares estadounidenses en transacciones comerciales durante los tres días del evento y convertir a AgroFest en una plataforma de negocios que beneficie especialmente a pequeños y medianos productores, facilitando su acceso a nuevos mercados, tecnologías y oportunidades de capacitación.

Añadió que el éxito de esta edición será evaluado mediante indicadores como la cantidad de visitantes, las ventas registradas en la zona ferial y los resultados alcanzados en las ruedas de negocios.

Tecnología y sostenibilidad marcarán la agenda del encuentro

La innovación tecnológica se posicionó como uno de los principales ejes de AgroFest 2026. A lo largo de los tres días del evento se desarrollarán conferencias y paneles dedicados a la inteligencia artificial, la agricultura regenerativa, la bioeconomía, la gestión eficiente del agua, la inocuidad alimentaria y la transformación digital del agro, además del Primer Foro Internacional de Polinización Global, que reunirá a especialistas para abordar el papel de las abejas en la productividad agrícola.

Según explicó Gabriel Amaro, la incorporación de estas herramientas responde a una necesidad estratégica. El presidente de AGAP afirmó que el mercado agrícola mundial es “ultracompetitivo”, por lo que el Perú necesita acelerar el desarrollo de investigación, innovación y nuevas tecnologías si quiere mantener el liderazgo alcanzado en la agroexportación. En tal sentido, destacó que la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica y los sistemas automatizados ya forman parte de la transformación del sector y deben complementarse con una mayor formación técnica para productores y trabajadores.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el organizador del evento. (Foto: Hugo Perez / GEC).

En esa línea, explicó que AGAP impulsa el ecosistema Food for Life Perú, iniciativa que reúne a empresas, universidades y centros de investigación para desarrollar soluciones frente a desafíos como las plagas, nuevas variedades agrícolas y el tratamiento de metales pesados. Asimismo, anunció que el gremio trabaja en la creación de un Instituto Tecnológico Agrario que contribuya a formar profesionales con competencias adaptadas a las nuevas exigencias del mercado internacional.

Por su parte, Gonzalo Díaz señaló que la incorporación de la inteligencia artificial y otras tecnologías responde al objetivo de preparar al agro peruano para la siguiente etapa de crecimiento.

“La agricultura peruana ya es referencia en la región y en breves años va a ser referente a nivel global”, sostuvo. Agregó que adoptar estas herramientas permitirá incrementar la productividad de los cultivos, impulsar el desarrollo de productos con mayor valor agregado y fortalecer la competitividad de las nuevas generaciones de productores frente a un mercado cada vez más exigente.

El mercado cítrico apuesta por la innovación para mantener su crecimiento

Desde la perspectiva empresarial, Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus, destacó que AgroFest representa la consolidación de un proyecto impulsado por AGAP desde su creación para contar con un espacio exclusivamente dedicado al agro.

Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus, una de las empresas presentes en el Agrofest 2026. (Foto: Hugo Perez / GEC).

El ejecutivo recordó que la agroindustria es actualmente el segundo sector generador de divisas del país y el principal empleador de mano de obra, por lo que consideró fundamental seguir fortaleciendo este tipo de plataformas para exhibir el desarrollo alcanzado por el sector.

Respecto a los cítricos, explicó que el Perú ha logrado consolidarse como proveedor de mercados como en Norte América y países de Europa gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten mantener la calidad de la fruta durante largos trayectos. Sin embargo, advirtió que el cultivo enfrenta desafíos asociados al cambio climático y las plagas.

El stand de ProCitrus presenta información sobre la producción y exportación de cítricos peruanos, además de las principales innovaciones que impulsan la competitividad del sector en los mercados internacionales. (Foto: Hugo Perez / GEC).

En ese sentido, señaló que la campaña actual registra una reducción cercana al 20% en los volúmenes exportados debido al retraso en la maduración de la fruta ocasionado por la falta de frío, aunque manifestó su expectativa de recuperar los niveles de producción hacia el cierre del año.

La articulación entre sectores, clave para el futuro del agro

La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mariana Escobar, sostuvo que el Perú enfrenta desafíos estructurales en su agricultura que ningún actor podrá resolver de manera aislada. Según indicó, el cambio climático está modificando las condiciones de producción de miles de familias rurales y exige una mayor coordinación entre el Estado, la empresa privada, la academia y los organismos internacionales.

Quinta edición de AgroFest 2026 La quinta edición de AgroFest abrió sus puertas en La Videna con la participación de autoridades, gremios y empresas del sector, que durante tres días debatirán los principales desafíos y oportunidades del agro peruano. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 1 / 8 Quinta edición de AgroFest 2026 La quinta edición de AgroFest abrió sus puertas en La Videna con la participación de autoridades, gremios y empresas del sector, que durante tres días debatirán los principales desafíos y oportunidades del agro peruano. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 2 / 8 Quinta edición de AgroFest 2026 La quinta edición de AgroFest abrió sus puertas en La Videna con la participación de autoridades, gremios y empresas del sector, que durante tres días debatirán los principales desafíos y oportunidades del agro peruano. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 3 / 8 Quinta edición de AgroFest 2026 La quinta edición de AgroFest abrió sus puertas en La Videna con la participación de autoridades, gremios y empresas del sector, que durante tres días debatirán los principales desafíos y oportunidades del agro peruano. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 4 / 8 Quinta edición de AgroFest 2026 La quinta edición de AgroFest abrió sus puertas en La Videna con la participación de autoridades, gremios y empresas del sector, que durante tres días debatirán los principales desafíos y oportunidades del agro peruano. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 5 / 8 Quinta edición de AgroFest 2026 La quinta edición de AgroFest abrió sus puertas en La Videna con la participación de autoridades, gremios y empresas del sector, que durante tres días debatirán los principales desafíos y oportunidades del agro peruano. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 6 / 8 Quinta edición de AgroFest 2026 La quinta edición de AgroFest abrió sus puertas en La Videna con la participación de autoridades, gremios y empresas del sector, que durante tres días debatirán los principales desafíos y oportunidades del agro peruano. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 7 / 8 Quinta edición de AgroFest 2026 La quinta edición de AgroFest abrió sus puertas en La Videna con la participación de autoridades, gremios y empresas del sector, que durante tres días debatirán los principales desafíos y oportunidades del agro peruano. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 8 / 8

Ese mensaje fue compartido por Gabriel Amaro, quien resaltó que el desarrollo del agro dependerá de la capacidad de construir consensos entre todos los actores involucrados. “Tenemos que estar unidos en el país y poner las mejores cabezas”, afirmó.

Como media partner de AgroFest 2026, El Comercio participa en la cobertura de esta quinta edición, que busca consolidarse como el principal espacio de encuentro del sector agrario peruano y fortalecer la articulación entre productores, empresas, autoridades y especialistas nacionales e internacionales.