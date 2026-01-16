El Perú concretó logró un récord histórico de exportaciones con más de 3 millones de toneladas envíos agrícolas a 115 destinos internacionales distintos. En total se trató de 540 productos de este tipo.

Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), la palta representó el 23% de estas exportaciones y fue el producto que más aportó a estos números con 767.230 toneladas. Otros productos de gran importancia fueron la uva, de la que se movilizaron 555.524 toneladas (17%), el arándano con 34.537 toneladas (10%), la mandarina con 249.070 toneladas (8%) y el mango (6%).

Estados Unidos fue el principal destino de los envíos, concentrando el 28%, siendo seguido por Países Bajos, país al que llegó el 19% de estos productos. Otros receptores importantes de los bienes agrícolas peruanos fueron España, China, Chile y México, los cuales sumaban juntos el 24% de estas exportaciones.

El Perú es actualmente el primer exportador mundial de productos como uvas y arándanos, siendo también uno de los principales productores de diversos frutos cítricos y mango. Las cifras indudablemente muestran que la palta es un producto crucial y tiene al país como el segundo exportador por detrás de México.

Más allá de estos productos estrella, la diversidad de cultivos también ha permitido un incremento demanda de frutos como la granadilla o el aguaymanto. Pese a que el volumen de estos es considerable menor al de los más exportados —con 418 y 199 toneladas, respectivamente— constituyen una interesante oportunidad para nichos específicos y tienen potencial de crecimiento.

Destinos tan diversos como Hong Kong, España, Alemania o Dubái han mostrado una demanda cada vez mayor de estos productos.