El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, durante el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Perú manifestó la voluntad de seguir fortaleciendo a este organismo como garante del sistema multilateral del comercio.

En ese sentido, en el 2026 el país realizará el Examen de Políticas Comerciales para así informar sobre los avances realizados en materia de apertura comercial y cumplimiento de compromisos internacionales.

“Reiteramos nuestra disposición a trabajar con la OMC para seguir fortaleciendo el diálogo e intercambio de información sobre prácticas comerciales de manera efectiva”, resaltó el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, durante las reuniones realizadas el 16 y 17 de diciembre.

También aseguró que el Perú seguirá trabajando de manera constructiva con los países de la región y con toda la membresía para fortalecer a la OMC como garante de un comercio previsible, abierto y capaz de contribuir al desarrollo sostenible.

El Consejo General es el órgano decisorio de más alto nivel de la OMC entre Conferencias Ministeriales, que se reúne periódicamente para desempeñar las funciones de este organismo. Cuenta con representantes de los 166 países miembros y tiene autoridad para actuar en nombre de la Conferencia Ministerial.

Entre los temas que fueron tratados en los dos días de reuniones resaltan el seguimiento a los resultados de las conferencias ministeriales, la reforma de la OMC, facilitación del comercio, así como los desarrollos plurilaterales en materia de inversiones para el desarrollo y comercio electrónico.