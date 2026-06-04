Los celulares dependen cada vez más del Bluetooth para conectar audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes, vehículos y otros dispositivos. Por esa razón, muchos mantienen esta función activada durante todo el día sin pensar demasiado en ello. Sin embargo, surge una duda frecuente: ¿es realmente recomendable dejar el Bluetooth encendido todo el tiempo o conviene apagarlo cuando no se utiliza? Aunque para la mayoría de los usuarios no representa un problema grave, especialistas en seguridad y fabricantes coinciden en que existen algunas razones para desactivarlo cuando no es necesario, especialmente si se busca ahorrar batería, proteger la privacidad y reducir posibles riesgos de seguridad.

¿Qué dicen los expertos sobre dejar el Bluetooth activado?

La respuesta corta es que no existe un peligro inmediato por mantener el Bluetooth encendido. De hecho, millones de personas lo hacen a diario para utilizar accesorios inalámbricos sin inconvenientes.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad recomiendan apagarlo cuando no se esté utilizando. Según Tech Advisor, el motivo principal es que cualquier tecnología inalámbrica puede convertirse en una puerta de entrada para intentos de acceso no autorizados si presenta vulnerabilidades o si el dispositivo no está actualizado. Diversos especialistas han señalado que, aunque los ataques mediante Bluetooth son poco comunes, reducir el tiempo que permanece activo disminuye la superficie de exposición.

El Bluetooth moderno consume poca batería, aunque desactivarlo puede ayudar a optimizar la energía del celular. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Además, organismos especializados en seguridad tecnológica han recomendado mantener el Bluetooth apagado o en modo no visible cuando no sea necesario, especialmente en lugares públicos concurridos.

¿El Bluetooth consume batería?

Sí, aunque mucho menos que hace algunos años. Las versiones modernas de Bluetooth están diseñadas para consumir poca energía, especialmente cuando no existe una conexión activa.

Aun así, Google señala que desactivar funciones innecesarias puede ayudar a prolongar la duración de la batería del dispositivo. Si el Bluetooth permanece encendido durante todo el día, el consumo adicional suele ser pequeño, pero puede acumularse junto con otras funciones activas como el WiFi, el GPS o los datos móviles.

Principales ventajas y desventajas

Mantener Bluetooth activado Mantener Bluetooth desactivado Conexión inmediata con audífonos y relojes inteligentes Mayor control sobre la privacidad Facilita el uso de accesorios inalámbricos Reduce ligeramente el consumo de batería Permite funciones automáticas en algunos dispositivos Disminuye la exposición a vulnerabilidades Evita tener que activarlo constantemente Menos solicitudes de emparejamiento no deseadas

¿Existen riesgos de seguridad?

Los sistemas Android y iPhone cuentan con mecanismos de cifrado y autenticación que hacen que las conexiones Bluetooth sean mucho más seguras que en el pasado. Apple, por ejemplo, destaca que la tecnología incorpora procesos de autenticación, cifrado y protección frente a intentos de interceptación de datos.

Para mejorar la seguridad y privacidad, los especialistas aconsejan apagar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

No obstante, los especialistas recuerdan que ninguna tecnología es completamente infalible. A lo largo de los años se han descubierto vulnerabilidades que permitían explotar conexiones Bluetooth en determinados dispositivos sin actualizar. Por ello, mantener el sistema operativo al día es una de las mejores medidas de protección.

Entonces, ¿conviene dejar encendido el Bluetooth?

Si utilizas constantemente audífonos inalámbricos, un smartwatch o el sistema multimedia de tu automóvil, dejar el Bluetooth activado suele ser perfectamente razonable. Sin embargo, si pasas largas horas sin utilizar ningún accesorio conectado, los especialistas recomiendan apagarlo para ahorrar algo de batería y minimizar posibles riesgos de seguridad.

La recomendación más equilibrada es simple: mantén actualizado tu celular, acepta conexiones solo de dispositivos conocidos y desactiva el Bluetooth cuando no lo necesites. De esta forma podrás aprovechar sus ventajas sin preocuparte por problemas innecesarios.

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