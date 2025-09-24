WhatsApp, con más de 3.000 millones de usuarios en más de 180 países, dio un nuevo paso para eliminar las barreras del idioma. La aplicación anunció la llegada de la función de traducción de mensajes, una herramienta diseñada para que las conversaciones en distintos idiomas fluyan de manera más sencilla y privada, ya sea en chats individuales, grupos o canales.

Según WhatsApp, muchas personas aún encuentran el idioma como un obstáculo para comunicarse o expresar lo que sienten. Por ello, la compañía decidió incorporar esta opción que traduce mensajes directamente desde la app, sin depender de servicios externos.

La función de WhatsApp ya comenzó a implementarse en Android e iPhone de forma gradual. | Crédito: WhatsApp

¿Cómo puedo traducir mensajes directamente en WhatsApp?

Para usarla, solo tienes que mantener presionado el mensaje recibido en otro idioma y tocar “Traducir”. Después, selecciona el idioma al que deseas traducir o desde el cual quieres hacerlo. Además, puedes descargar el paquete de idioma para usarlo incluso sin conexión y guardarlo para futuras traducciones.

En el caso de Android, hay una ventaja adicional: puedes activar la traducción automática para una conversación completa. Así, todos los mensajes entrantes en ese chat se traducirán automáticamente, lo que resulta útil para conversaciones largas o con personas que hablen otros idiomas.

WhatsApp recalcó que esta función fue diseñada con la privacidad como prioridad. Las traducciones ocurren directamente en tu dispositivo, por lo que la plataforma no puede ver ni almacenar los mensajes traducidos.

Las traducciones de WhatsApp se realizan en el dispositivo para proteger la privacidad. | Crédito: Freepik

La actualización comenzó a implementarse y llegará gradualmente a usuarios de Android e iPhone.

En Android, la traducción está disponible inicialmente en seis idiomas (inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe).

Para iPhone, el lanzamiento cubre más de 19 idiomas, con la promesa de ampliar el repertorio en el futuro.

