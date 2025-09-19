WhatsApp ahora te permite controlar fácilmente quién puede ver tus estados. | Crédito: WhatsApp
WhatsApp ahora te permite controlar fácilmente quién puede ver tus estados. | Crédito: WhatsApp
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si usas WhatsApp, seguramente te interesa estar al tanto de sus últimas novedades. La popular app de mensajería hace poco estrenó y lanzó una . Ahora, otra función clave que debes conocer es el control de privacidad para tus estados.

MIRA TAMBIÉN:

WhatsApp compartió la siguiente información directamente en su app: “Controla quién puede ver tus estados. Tus estados solo son visibles para tus contactos, y también puedes excluir personas y grupos específicos. No importa qué opción elijas, tus estados solo se comparten con las personas que quieres”.

En otras palabras, tú decides exactamente quién puede ver lo que publicas. Aquí te explico cómo cambiar esta configuración paso a paso.

WhatsApp ahora te permite controlar fácilmente quién puede ver tus estados. | Crédito: Mag
WhatsApp ahora te permite controlar fácilmente quién puede ver tus estados. | Crédito: Mag

Cómo ajustar la privacidad de tus estados en WhatsApp

1. Abre WhatsApp en tu iPhone o dispositivo Android.

2. Dirígete a la pestaña de Estados.

3. Pulsa el ícono de privacidad (en iPhone, en la esquina superior izquierda; en Android, suele aparecer en la parte superior derecha).

4. Elige una de estas opciones:

  • Mis contactos: todos tus contactos podrán ver tus estados.
  • Mis contactos, excepto…: selecciona a las personas que quieres excluir.
  • Solo compartir con…: selecciona únicamente a quienes podrán verlos.

5. Confirma tu selección y regresa a la pantalla principal. Los cambios se aplicarán automáticamente a las publicaciones futuras.

Los cambios se aplican solo a los estados nuevos y puedes modificarlos en cualquier momento. | Crédito: WhatsApp
Los cambios se aplican solo a los estados nuevos y puedes modificarlos en cualquier momento. | Crédito: WhatsApp

Consejos adicionales

  • Recuerda que esta configuración no afecta a estados anteriores, solo a los que publiques a partir de ahora.
  • Si cambias de idea, puedes modificar la configuración cuantas veces quieras.
  • Esta herramienta es útil para proteger tu privacidad y compartir contenido solo con personas de confianza.

Con estos pasos, mantendrás el control total de quién ve tus estados en WhatsApp y podrás publicar con mayor tranquilidad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC