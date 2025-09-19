Si usas WhatsApp, seguramente te interesa estar al tanto de sus últimas novedades. La popular app de mensajería hace poco estrenó mensajes de voz en llamadas perdidas y lanzó una función con IA para ayudarnos a escribir. Ahora, otra función clave que debes conocer es el control de privacidad para tus estados.

WhatsApp compartió la siguiente información directamente en su app: “Controla quién puede ver tus estados. Tus estados solo son visibles para tus contactos, y también puedes excluir personas y grupos específicos. No importa qué opción elijas, tus estados solo se comparten con las personas que quieres”.

En otras palabras, tú decides exactamente quién puede ver lo que publicas. Aquí te explico cómo cambiar esta configuración paso a paso.

WhatsApp ahora te permite controlar fácilmente quién puede ver tus estados. | Crédito: Mag

Cómo ajustar la privacidad de tus estados en WhatsApp

1. Abre WhatsApp en tu iPhone o dispositivo Android.

2. Dirígete a la pestaña de Estados.

3. Pulsa el ícono de privacidad (en iPhone, en la esquina superior izquierda; en Android, suele aparecer en la parte superior derecha).

4. Elige una de estas opciones:

Mis contactos: todos tus contactos podrán ver tus estados.

todos tus contactos podrán ver tus estados. Mis contactos, excepto…: selecciona a las personas que quieres excluir .

selecciona a las personas que . Solo compartir con…: selecciona únicamente a quienes sí podrán verlos.

5. Confirma tu selección y regresa a la pantalla principal. Los cambios se aplicarán automáticamente a las publicaciones futuras.

Los cambios se aplican solo a los estados nuevos y puedes modificarlos en cualquier momento. | Crédito: WhatsApp

Consejos adicionales

Recuerda que esta configuración no afecta a estados anteriores , solo a los que publiques a partir de ahora.

, solo a los que publiques a partir de ahora. Si cambias de idea, puedes modificar la configuración cuantas veces quieras .

. Esta herramienta es útil para proteger tu privacidad y compartir contenido solo con personas de confianza.

Con estos pasos, mantendrás el control total de quién ve tus estados en WhatsApp y podrás publicar con mayor tranquilidad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí