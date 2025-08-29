WhatsApp acaba de dar un paso más en su apuesta por la inteligencia artificial (IA). La popular aplicación de mensajería anunció el lanzamiento de “Writing Help”, una nueva función que promete cambiar la forma en que redactamos nuestros mensajes.

La herramienta permite reformular, corregir o ajustar el tono de un texto antes de enviarlo. De esta manera, puedes hacer que tu mensaje suene más profesional, divertido, amigable o simplemente distinto, según lo que necesites en cada conversación.

La función de WhatsApp con IA permite corregir y reformular textos sin comprometer la privacidad de tus conversaciones. | Crédito: WhatsApp

Uno de los puntos clave es que WhatsApp asegura que esta función no compromete la privacidad de los usuarios. Gracias a la tecnología Meta Private Processing, ni Meta ni WhatsApp leen los mensajes originales ni las sugerencias generadas por la IA. Todo ocurre de manera local, garantizando que tus conversaciones sigan siendo privadas.

Cómo activar Writing Help en WhatsApp

Según el blog de WhatsApp, si quieres probar la nueva función, solo debes tocar el ícono de lápiz que aparece al redactar un mensaje. Allí se desplegarán las opciones de reescritura que la IA pone a tu disposición.

Por ahora, “Writing Help” está disponible únicamente en inglés y en algunos países seleccionados como Estados Unidos, pero se espera que con el tiempo se expanda a más idiomas y regiones.

Los usuarios de WhatsApp pueden activar la herramienta tocando el ícono de lápiz al redactar un mensaje. | Crédito: Freepik

Esta función compite con las herramientas que Apple incluye de serie en sus iPhone, pero tiene la ventaja de estar incorporada directamente en WhatsApp.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí