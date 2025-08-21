WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo. Con millones de usuarios activos cada día, se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo, la familia y la vida social. Sin embargo, junto con su popularidad también mejoró su privacidad: la plataforma ha ido incorporando funciones que permiten a los usuarios tener mayor control sobre sus conversaciones más sensibles. Una de las menos conocidas es la posibilidad de ocultar chats con un código secreto.

¿Qué es el código secreto de WhatsApp?

El llamado Secret Code es una clave personalizada que actúa como una llave digital privada. A diferencia de los métodos tradicionales de bloqueo (como huella digital o Face ID), este sistema hace que los chats bloqueados desaparezcan por completo de la bandeja principal de conversaciones.

Los chats protegidos desaparecen de la bandeja principal y solo se muestran al escribir la clave en la barra de búsqueda. | Crédito: WhatsApp / Noelia Murillo

De esta manera, si alguien abre WhatsApp en tu teléfono, no verá ningún rastro de esos chats. Solo tú podrás acceder a ellos escribiendo el código secreto en la barra de búsqueda de la aplicación.

Esto significa que tus conversaciones más privadas quedan totalmente ocultas, sin necesidad de eliminar chats ni preocuparte porque aparezcan a simple vista.

Cómo activar y usar el código secreto en WhatsApp

Para activar esta herramienta necesitas tener la versión más reciente de WhatsApp instalada en tu dispositivo. El proceso es sencillo y se puede configurar en pocos minutos.

Pasos para activar el código secreto en WhatsApp:

Elige el chat que deseas proteger y activa la función Chat Lock usando tu método de autenticación (huella, Face ID o código de desbloqueo del dispositivo). Ve a Configuración de privacidad y selecciona la opción Ocultar chats bloqueados. Establece un código secreto, que puede incluir letras, números, símbolos o incluso emojis. Para acceder después a esos chats, solo deberás escribir tu código en la barra de búsqueda de WhatsApp.

⚠️ Es importante recordar el código que definas, ya que sin él no podrás ver ni recuperar los chats ocultos. Siempre tendrás la opción de modificar o eliminar la clave desde el menú de ajustes si lo necesitas.

Además, WhatsApp refuerza la seguridad contra fraudes con alertas, resúmenes de seguridad y eliminación masiva de cuentas sospechosas. | Crédito: Pexels

Con esta función, WhatsApp ofrece flexibilidad total: puedes decidir cuándo mantener ocultas tus conversaciones y cuándo volverlas visibles, adaptándolo a tus necesidades de privacidad en cada momento.

