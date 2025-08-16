Seguro te ha pasado: entras a WhatsApp después de unas horas y te encuentras con decenas, o incluso cientos, de mensajes sin leer en tus grupos. Entre stickers, audios, memes y conversaciones que avanzan a toda velocidad, ponerte al día puede convertirse en una misión imposible.

Para ese problema, WhatsApp tiene una función que muchos usuarios pasan por alto y que resulta realmente útil: los resúmenes privados con Meta AI. Esta herramienta te permite recibir un resumen claro y breve de todo lo que te perdiste en un chat grupal, sin necesidad de leer uno por uno los mensajes acumulados.

La función de WhatsApp ayuda a ponerse al día entre decenas de mensajes sin leer. | Crédito: WhatsApp / META

¿Cómo funciona?

Para activar los resúmenes de mensajes, Meta AI usa tratamiento privado, una tecnología segura de Meta. Así que primero deberás activar las funciones del tratamiento privado en Ajustes.

El proceso es bastante sencillo luego:

Abres el chat en el que quieres ponerte al día. Tocas el ícono que indica la cantidad de mensajes no leídos. Meta AI genera un resumen privado que solo tú puedes ver, con la información más importante de la conversación. Vuelves al chat ya con una idea clara de lo que está pasando.

De esta manera, no necesitas perder tiempo revisando mensajes irrelevantes o repeticiones, sino que obtienes lo esencial en segundos.

Según Meta, el sistema está protegido con cifrado y tecnología de Private Processing. | Crédito: Matthias Balk / picture alliance vía Getty Images

Privacidad asegurada

Uno de los puntos clave de esta función es que está construida con tecnología de Private Processing. Esto significa que ni WhatsApp ni Meta pueden ver tus solicitudes ni los resúmenes generados. Como siempre, tus mensajes y llamadas personales permanecen protegidos con cifrado de extremo a extremo por defecto.

En la vida cotidiana, donde los grupos de trabajo, familia o amigos suelen llenarse de mensajes en cuestión de minutos, esta herramienta se convierte en un verdadero alivio. Meta AI no solo organiza la información, sino que te devuelve la tranquilidad de saber que no te estás perdiendo lo importante.

Por ahora, conviene tener en cuenta que Meta AI y algunas de sus experiencias solo están disponibles en ciertos países. Esto significa que puede que aún no tengas acceso a la función, incluso si otros usuarios en tu región ya la están probando.

Además, en este momento la herramienta se encuentra disponible únicamente en inglés, aunque se espera que con el tiempo llegue a más idiomas y territorios.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí