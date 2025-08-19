Si todavía usas un celular antiguo, es momento de prestar atención: a partir del 1 de septiembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de teléfonos móviles. Esto significa que muchos dispositivos no recibirán más actualizaciones y, en algunos casos, la app podría dejar de abrirse o enviar mensajes por completo.

La decisión no es nueva. WhatsApp actualiza constantemente sus requisitos de sistema para incorporar nuevas funciones, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento de la plataforma. Como resultado, algunos modelos con sistemas operativos desactualizados dejan de ser compatibles.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, al no poder garantizar el buen funcionamiento de la app en versiones muy antiguas, la empresa prefiere retirar el soporte antes que comprometer la experiencia del usuario. Aunque esto puede resultar frustrante para algunos, es una práctica común en el mundo del software.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp desde septiembre

WhatsApp ha confirmado que dejará de funcionar en dispositivos con Android 5.0 o inferior y en iPhones con iOS 15.1 o anterior.

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ra generación)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

Samsung Galaxy S5.

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)

iPhone 5c.

💡 ¿No estás seguro de qué versión tiene tu celular? Ve a la sección de “Configuración” o “Ajustes” y revisa la información del sistema.

Qué pasa si sigo usando uno de estos teléfonos

Si tu dispositivo está en la lista y no puede actualizarse, WhatsApp podría dejar de abrir, mostrar errores o impedirte enviar y recibir mensajes. Además, dejarás de recibir actualizaciones de seguridad, lo que puede poner en riesgo tus datos personales.

Qué puedes hacer si tu celular está en la lista

Tienes dos opciones:

Actualizar el sistema operativo: Algunos modelos permiten subir a una versión más reciente. Si es tu caso, hazlo cuanto antes. Cambiar de dispositivo: Si no puedes actualizar, considera adquirir un teléfono compatible para seguir usando WhatsApp sin problemas.

Por qué es importante mantener WhatsApp actualizado

Las actualizaciones no solo traen funciones nuevas y una experiencia más fluida, sino que también protegen tu privacidad y seguridad. Usar una versión antigua te expone a errores, fallos de rendimiento y posibles vulnerabilidades.

