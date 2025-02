Si sientes que mes a mes lees noticias sobre celulares que se quedan sin WhatsApp, no es tu imaginación. La app deja de funcionar en algunos dispositivos cada cierto tiempo, y aunque pueda parecer un misterio o una simple estrategia para que cambiemos de teléfono, hay una explicación detrás de esto. ¿Por qué pasa? Aquí te cuento todo lo que necesitas saber para que no te lleves una sorpresa la próxima vez que WhatsApp diga adiós a ciertos modelos.

Esto no es un error ni una conspiración para obligarte a comprar un celular nuevo. La verdad es que WhatsApp necesita ciertos requisitos mínimos para funcionar bien, y los teléfonos más antiguos simplemente se quedan atrás. Cada año, la app introduce mejoras en seguridad, nuevas funciones y actualizaciones que requieren más potencia y versiones recientes de los sistemas operativos.

Cada cierto tiempo WhatsApp deja de funcionar en algunos modelos de celulares. | Crédito: Mag / WhatsApp

“WhatsApp funciona en muchos dispositivos con Android e iOS. Dejamos de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los más recientes avances tecnológicos. Te informaremos si dejamos de admitir tu dispositivo o sistema operativo”, señalan desde Centro de Ayuda de WhatsApp.

Actualmente, la aplicación funciona en dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores, además de aquellos que puedan recibir mensajes SMS o hacer llamadas. Si tienes un iPhone, necesitas al menos iOS 12 o una versión más reciente para usar la app.

Actualizaciones de WhatsApp

Todas las apps necesitan ciertas características básicas para poder correr sin problemas, y esos requisitos van cambiando a medida que la aplicación evoluciona. En el caso de WhatsApp (y de cualquier otra app), esto garantiza que los celulares tengan el hardware y el software necesarios para que todo funcione sin problemas. Si un teléfono se queda atrás en potencia o actualizaciones, tarde o temprano dejará de ser compatible.

WhatsApp suele dejar de funcionar en varios modelos de celulares cada cierto tiempo. | Crédito: Mag / unsplash

En realidad, esto no es un drama, porque los celulares que se quedan sin WhatsApp suelen tener más de 6 años encima. Lo más probable es que ya hayas cambiado de teléfono hace tiempo y ni te afecte. Pero si aún tienes por ahí un viejo móvil que usas como respaldo o para emergencias, mejor échale un ojo, no vaya a ser que un día intentes mandar un mensaje y te lleves la sorpresa de que ya no funciona. Así que ahora ya lo sabes: si WhatsApp deja de andar en un teléfono antiguo, no es un error... es solo la tecnología avanzando.