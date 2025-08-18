Si bien esta es una acción que normalmente se debe realizar cuando estás a punto de despegar para iniciar un vuelo y así desactivar todas las comunicaciones inalámbricas en el dispositivo, ahora también podrás realizarlo en tu aplicación favorita de mensajería instantánea. Es oficial y el ‘modo avión’ ya llegó a WhatsApp y aquí te explico lo que necesitas saber para activarlo y así controlar todo lo que sucede en tus chats.

Se trata de una función poco explorada y que llega cargada de diversos beneficios para los usuarios, sobre todo en temas de privacidad y tranquilidad, ya que muchos se quejan de recibir una gran cantidad de mensajes al día, más aún si se está incluido en diversos grupos.

En vista de que no todos saben que WhatsApp tiene oculta la herramienta llamada “modo avión”, aquí podrás descubrir cómo usarla y evitar que te molesten con mensajes, fotos o videos ya que el celular queda en modo offline.

El "modo avión" en WhatsApp se refiere a una función que permite al usuario usar la aplicación sin estar conectado a internet. (Foto: ymgerman / iStock) / ymgerman

¿Qué es el ‘modo avión’ en WhatsApp?

Se trata de un método que permite abrir conversaciones, revisar mensajes o incluso escuchar audios, sin que el remitente se entere. Y es que cuando lo activas, todas las conexiones inalámbricas quedan desconectadas, es decir, no hay datos móviles, WiFi, llamadas, ni Bluetooth, por lo que dejarás de recibir y enviar mensajes.

De esta manera podrás abrir una conversación y la otra persona no se enterará ya que no se activará el doble check azul de la confirmación de lectura. Además, puedes redactar mensajes sin que salga el “Escribiendo…” y enviarlos luego. Lo mejor de todo es que no tienes que desconectarte de internet o pulsar en “No molestar”.

Así podrás mantener un perfil bajo dentro de la app porque podrás también revisar fotos o videos que ya se descargaron previamente sin que WhatsApp registre movimiento o actualizaciones; incluso escuchar notas de voz sin que el contacto lo sepa.

Al activar el 'modo avión' no se pueden enviar ni recibir mensajes ni llamadas, pero se pueden visualizar contenidos ya descargados en WhatsApp. (Foto: Kenneth Cheung / iStock) / Kenneth Cheung

Cómo activar el modo avión en WhatsApp

Lo primero que debes hacer es ir a los Ajustes de tu smartphone.

Allí vas a buscar la pestaña de Aplicaciones.

En ese momento verás que aparecerán todas las apps que has instalado en tu smartphone.

Luego de ello observarás la que dice WhatsApp. Pulsa sobre ella.

A continuación habrá una serie de opciones y deberás seleccionar la que dice “Notificaciones”.

Cuando ingreses en ella, lo único que deberás hacer será desactivarla por completo.

Una vez lo hayas hecho, ya no recibirás ninguna notificación tanto de mensajes o de llamadas.

Si quieres volver a recibir mensajes, deberás realizar los pasos anteriores para lograrlo.

También podrás activarlo de esta manera tanto en Android como iOS (iPhone)

En Android

Deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.

Buscar el ícono de modo avión (un avión).

Tocar el ícono para activarlo. Al hacerlo, se desconectarán automáticamente el WiFi, los datos móviles, el Bluetooth y las llamadas.

En iOS

Deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha (modelos sin botón de inicio) o hacia arriba desde la parte inferior (modelos con botón de inicio) para abrir el Centro de control.

Tocar el ícono del avión para activar el modo avión.

En ambos sistemas operativos, se puede hacer así:

Ajustes > Modo avión, y deslizar el interruptor a la posición de activado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí