Con el paso de los días, WhatsApp se convierte en un almacén silencioso de fotos duplicadas, videos pesados, stickers animados, innumerables memes y mensajes que probablemente nunca volverás a leer. Todo eso se acumula y, poco a poco, empieza a robarle espacio a tu celular, ralentizando su rendimiento y complicando hasta la descarga de una simple actualización.

La buena noticia es que existe una manera de hacer una limpieza profunda sin tener que instalar ninguna app extra: lo que muchos llaman la “papelera oculta” de WhatsApp. No es exactamente una papelera como tal, pero sí una opción dentro de la configuración que te permite vaciar chats y eliminar contenido innecesario de forma masiva.

Esta herramienta de WhatsApp ayuda a mantener la aplicación ligera y funcionando con mayor rapidez. | Foto: Unsplash

El truco para liberar espacio en WhatsApp

Aunque esta función no aparece con un botón llamativo en la pantalla principal, acceder a ella es mucho más sencillo de lo que imaginas. Lo mejor: funciona tanto en Android como en iPhone, y con un par de toques puedes deshacerte de archivos que ya no necesitas.

Eso sí, antes de empezar, conviene hacer una copia de seguridad para no borrar por accidente algo que quieras conservar.

Cómo vaciar un chat específico

Abre el chat (individual o grupal) que quieras limpiar. Toca los tres puntos (en Android) o el icono “más” (en iPhone). Elige “Vaciar chat”. Marca la casilla para eliminar también los archivos multimedia de la galería del dispositivo. Confirma con “Vaciar chat”.

Cómo vaciar todos los chats de una sola vez

Ve a Ajustes. Entra a Chats y luego Historial de chats. Selecciona “Vaciar todos los chats”. Marca la opción para eliminar los archivos multimedia y mensajes destacados. Pulsa en “Vaciar chats” para confirmar.

Con unos simples ajustes, es posible borrar fotos, videos y mensajes innecesarios sin complicaciones. | Crédito: Freepik

Cómo hacer una copia de seguridad antes de limpiar

Ve a Ajustes. Entra a Chats. Pulsa en Copia de seguridad. Toca “Realizar copia ahora” o programa copias automáticas diarias para no perder información importante.

Con este sencillo método, tu WhatsApp volverá a funcionar más rápido y tu celular recuperará ese valioso espacio que creías perdido. Y si alguna vez te arrepientes de haber borrado algo, podrás restaurarlo siempre que cuentes con la copia de seguridad más reciente.

