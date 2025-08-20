WhatsApp es, desde hace más de una década y por un amplio margen, la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo. Con millones de usuarios activos cada día, se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo, la familia y la vida social. Sin embargo, junto con su popularidad también crecieron los riesgos vinculados al cibercrimen, lo que hizo que la seguridad de los chats se volviera un tema clave.

Para responder a esta necesidad, WhatsApp no solo añade funciones novedosas, como los resúmenes privados , sino que también incorpora herramientas de privacidad y protección. Entre ellas, una de las más importantes es el código PIN.

¿Qué es el código PIN de WhatsApp?

El código PIN de WhatsApp es una contraseña de seis cifras que forma parte de la verificación en dos pasos, una función diseñada para reforzar la seguridad de la cuenta.

Este PIN se solicita:

Al registrar tu número de teléfono en un nuevo dispositivo.

De forma ocasional, mientras usas la aplicación, para confirmar que eres el dueño de la cuenta.

Su propósito es claro: evitar que terceros accedan a tus chats y a tu información personal, protegiéndote de estafas y del robo de cuentas.

Esta herramienta forma parte de la verificación en dos pasos y evita que terceros accedan a tus chats personales. | Crédito: WhatsApp

Cómo activar el código PIN de WhatsApp

Activar esta función es muy sencillo y solo lleva unos segundos. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo. Toca en Ajustes. Selecciona la opción Cuenta. Pulsa sobre Verificación en dos pasos. Presiona Activar y crea un PIN de seis dígitos que sea fácil de recordar.

WhatsApp aclara en su página oficial que “la verificación en dos pasos es una función opcional que añade más seguridad a la cuenta”. Además, advierte que este PIN es distinto del código de registro de seis dígitos que llega por SMS o llamada, por lo que no deben confundirse.

¿Qué pasa si olvidas el código PIN de WhatsApp?

Es posible que, después de configurarlo, olvides tu PIN. Si eso sucede, la aplicación te ofrece una solución rápida:

Entra a la opción “¿Olvidaste el PIN?” para restablecerlo.

para restablecerlo. Crea un nuevo código siguiendo las indicaciones que te dará WhatsApp.

También puedes administrar los ajustes de la verificación en dos pasos en cualquier momento ingresando a: Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos.

Si olvidas tu PIN, la aplicación permite restablecerlo fácilmente desde la configuración de la cuenta. | Crédito: EFE/EPA/Ritchie B. Tongo/Archivo

¿Por qué deberías activar el PIN en WhatsApp?

La verificación en dos pasos es una de las maneras más efectivas de blindar tu cuenta frente a intentos de hackeo o robo de información. Aunque parezca un paso extra, la realidad es que un PIN de seis dígitos puede marcar la diferencia entre mantener tu privacidad intacta o perder el control de tus datos personales.

En un contexto donde la seguridad digital es más importante que nunca, activar el código PIN en WhatsApp no es solo recomendable: es esencial.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí