WhatsApp sigue innovando para que nunca perdamos el contacto, incluso cuando las llamadas no son contestadas. La última actualización beta para Android trae una función que permitirá a algunos usuarios grabar mensajes de voz automáticamente cuando una llamada no es respondida, simulando el clásico buzón de voz pero de forma más rápida y práctica. Eso sí, no está disponible para todos, solo para ciertos usuarios que forman parte del programa beta de Google Play.

Mensaje de voz para llamadas perdidas

Con la versión beta 2.25.23.21, WhatsApp ha incorporado un acceso directo que aparece justo después de que una llamada no es respondida. Este atajo permite grabar un mensaje de voz inmediato y enviarlo directamente al chat del contacto que no contestó, sin necesidad de esperar a que esté disponible o de escribir un mensaje de texto.

Por ejemplo, si llamas a un colega para comentar una actualización urgente y no puede responder porque está en una reunión, ahora podrás grabar un breve mensaje de voz explicando la situación. La otra persona podrá escucharlo cuando esté disponible, evitando retrasos y malentendidos.

Esta nueva función complementa otra herramienta introducida en actualizaciones anteriores, que permitía programar recordatorios para llamadas perdidas. Con ella, los usuarios podían elegir intervalos de tiempo convenientes para recibir notificaciones, mostrando el nombre del contacto, su foto de perfil y un enlace directo al chat. Ahora, además, se añade la posibilidad de enviar un mensaje de voz al instante, ofreciendo mayor control y rapidez en la comunicación.

La nueva herramienta aparece automáticamente tras una llamada no contestada, facilitando la comunicación inmediata. | Crédito: WABetainfo

Cómo activar la nueva función

Por el momento, la función solo está disponible para beta testers que tengan instalada la versión 2.25.23.21 de WhatsApp para Android desde Google Play. Los pasos para probarla son:

Inscribirte en el programa beta de WhatsApp en Google Play. Actualizar la aplicación a la versión más reciente (2.25.23.21 o superior). Hacer una llamada; si no es respondida, aparecerá el botón para grabar un mensaje de voz directamente desde la pantalla de llamada perdida o desde el chat del contacto.

Por ahora, solo quienes tengan la versión beta 2.25.23.21 pueden activar esta función en sus dispositivos. | Crédito: AFP / YASUYOSHI CHIBA

WhatsApp planea ampliar el acceso a más usuarios en las próximas semanas, por lo que si todavía no ves la función, es probable que llegue pronto a tu teléfono.

