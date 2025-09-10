WhatsApp nunca deja de sorprender. Aunque muchos lo usan solo para enviar mensajes, fotos o videos, la app de mensajería más popular del mundo guarda un pequeño truco que puede sacarte de apuros: una calculadora integrada. Si alguna vez has tenido que salir de la conversación para abrir la app de calculadora y verificar un número, esto te va a encantar.

Lo curioso es que esta función no tiene un botón dedicado ni aparece a simple vista. Es una herramienta discreta que pasa desapercibida para la mayoría, pero que puede ahorrarte tiempo cuando necesitas hacer cuentas rápidas. Y lo mejor: funciona sin salir del chat y sin instalar aplicaciones externas. Por ahora, está disponible únicamente en iPhone, aunque todo indica que pronto llegará también a Android.

Cómo usar la calculadora de WhatsApp en iPhone

Usarla es mucho más sencillo de lo que parece. No tienes que activar nada complicado ni descargar complementos. Basta con seguir estos pasos:

Abre cualquier conversación en WhatsApp. Escribe una operación matemática básica, por ejemplo: 45+15 , 20*3 o 100/25 . Coloca el signo igual = al final de la operación, como harías en una calculadora normal. Antes de enviar el mensaje, el resultado aparecerá automáticamente en la barra de sugerencias de tu teclado.

Esta función discreta evita tener que abrir aplicaciones externas para resolver cálculos rápidos dentro de las conversaciones. | Crédito: Instagram tekibocas

Este truco soporta sumas, restas, multiplicaciones, divisiones e incluso porcentajes simples. Es ideal para dividir cuentas entre amigos, calcular descuentos en una compra o resolver pequeñas dudas sin tener que abandonar la app.

Un truco que marca la diferencia

Aunque pueda parecer una función menor, esta característica demuestra cómo WhatsApp continúa optimizando la experiencia de usuario. Integrar una calculadora directa dentro del chat puede parecer un detalle, pero es exactamente el tipo de función que hace que la aplicación siga siendo práctica y relevante.

Aunque por ahora solo está disponible en iPhone, se espera que la calculadora de WhatsApp llegue pronto a Android. | Crédito: Instagram tekibocas

Si eres usuario de iPhone, prueba este truco la próxima vez que necesites hacer cálculos. Puede que descubras que WhatsApp es mucho más que una app de mensajería: también es una herramienta que hace tu día a día un poco más sencillo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí