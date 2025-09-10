El furor por las imágenes generadas con inteligencia artificial no acaba. Tras el éxito de los retratos al estilo Ghibli o las ilustraciones que simulaban muñecos de acción en caja, las redes sociales ahora están inundadas de una nueva tendencia: convertir a personas reales en figuras coleccionables de alta calidad. Si te preguntas cómo lograr este efecto con herramientas como Gemini o ChatGPT, aquí tienes una guía sencilla para que tu creación luzca profesional y viral.

El primer paso es esencial: sube una imagen clara de la persona o grupo que quieras transformar en coleccionable. Puedes usar una foto familiar, un retrato individual o incluso una instantánea divertida entre amigos. Asegúrate de que el rostro y la postura estén bien definidos, ya que esto ayudará a la IA a trabajar con mayor precisión.

Cómo hacer tu figura coleccionable

Las IA funcionan mejor cuando reciben instrucciones específicas. No basta con decir “haz una figura coleccionable”. Aquí tienes un ejemplo de prompt completo que puedes copiar y personalizar según tu necesidad:

“Crea una figura a escala 1/7 de las personas en la fotografía, en un estilo realista en un entorno real. La figura está colocada sobre una mesa de PC. La figura tiene una base acrílica transparente, sin texto en la base (o colocar nombres). El contenido de la pantalla de la PC es el proceso de modelado 3D de la misma figura. Al lado de la pantalla de la PC aparece una caja de juguete, diseñado en un estilo parecido al de figuras coleccionables de alta calidad, con arte original. El paquete muestra ilustraciones de dos dimensiones de los personajes. Quiero que la caja tenga color (el diseño que prefieras) y diga (apellido de la familia, por ejemplo).”

Este nivel de detalle garantiza que la IA entienda exactamente el resultado que buscas, evitando imágenes genéricas o mal interpretadas.

Con instrucciones claras, ChatGPT y Gemini pueden generar imágenes realistas que muestran tu figura a escala junto a su caja de juguete. | Crédito: X @googleespanol

Personaliza tu diseño

Puedes modificar el prompt para incluir detalles específicos, como un esquema de colores, un fondo temático (por ejemplo, tu habitación favorita o un escenario de videojuego) o un estilo artístico particular. Mientras más datos proporciones, más personalizada será tu figura coleccionable.

Consejos para un mejor resultado

Usa fotos de alta resolución para que los rasgos se conserven fieles.

para que los rasgos se conserven fieles. Si el resultado inicial no te convence, ajusta el prompt o prueba pequeñas variaciones en la descripción.

o prueba pequeñas variaciones en la descripción. Agrega un apellido, logo familiar o algún detalle que haga tu caja única.

Experimenta con diferentes ángulos o estilos de iluminación para darle realismo.

Gracias a ChatGPT y Gemini, transformar recuerdos en miniaturas personalizadas ahora es una tendencia viral en redes sociales. | Crédito: X @GoogleES

Con estas instrucciones, tu figura coleccionable generada por IA no solo será un recuerdo único, sino que podría convertirse en tu próxima publicación viral. La clave está en ser claro, creativo y específico al redactar lo que le pides a Gemini o ChatGPT. ¡Prepárate para sorprender a todos con tu versión en miniatura!

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí