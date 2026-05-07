Después de los eventos de “Yellowstone”, que terminó con una quinta temporada en diciembre de 2024, Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) se mudan al sur de Texas para empezar una nueva vida a su hijo Carter (Finn Little) en “Dutton Ranch”, quinta serie de la recordada franquicia. Aunque buscan paz y tranquilidad, ese sueño se desvanece rápidamente debido a que los nuevos rivales no tardan en aparecer. ¿Quiénes son los encargados de interpretarlos? ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie de Paramount?

Se trata de la nueva secuela de “Yellowstone” después de “Marshals”, serie creada por Taylor Sheridan, David C. Glasser y Spencer Hudnut, que sigue al hermano de Beth, Kayce Dutton (Luke Grimes) y que se emite semanalmente en CBS. Fue creada por el productor ejecutivo y showrunner Chad Feehan y se basa en personajes creados por los productores ejecutivos Sheridan y John Linson.

Además de Kelly Reilly y Rip Wheeler, “Dutton Ranch” cuenta con las actuaciones de Finn Little, Jai Courtney, J. R. Villarreal, Juan Pablo Raba, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, Ed Harris, Annette Bening y Morgan Wade. Entonces, ¿quién es quién en el nuevo spin-off de “Yellowstone”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DUTTON RANCH”

1. Kelly Reilly como Beth Dutton

Kelly Reilly, que apareció en producciones como “Eden Lake”, “Black Box”, “Little Wing”, “Above Suspicion”, “True Detective”, “Britannia”, “Pride & Prejudice” y “Sherlock Holmes”, retoma el papel de Beth Dutton, que anhela una vida tranquila junto a su esposo Rip y su hijo adoptivo Carter, pero que no conseguirá debido a rivales como Beulah Jackson.

Kelly Reilly vuelve a interpretar a Beth Dutton en "Dutton Ranch", donde enfrenta a nuevos rivales y debe recurrir a viejas costumbres (Foto: Paramount Television Studios)

2. Cole Hauser como Rip Wheeler

Cole Hauser, que fue parte de “Higher Learning”, “School Ties”, “Dazed and Confused”, “Good Will Hunting”, “Pitch Black”, “The Family that Preys”, “2 Fast 2 Furious”, “A Good Day to Die Hard”, “Olympus Has Fallen” y “Transcendence”, vuelve a interpretar a Rip Wheeler, quien está dispuesto a todo por proteger a su familia, tal como lo demuestra en el tráiler de “Dutton Ranch”.

Cole Hauser retoma el papel de Rip Wheeler en "Dutton Ranch", donde tiene que proteger a su esposa y a su hijo adoptivo (Foto: Paramount Television Studios)

3. Annette Bening como Beulah Jackson

Annette Bening, que participó en “Bugsy”, “American Beauty”, “The Grifters”, “Being Julia”, “Mrs. Harris” y “Jerry & Marge Go Large”, asume el rol de Beulah Jackson,que de acuerdo con la descripción de Paramount es “la poderosa, encantadora y astuta dueña de un importante rancho, que cree firmemente en el poder del legado familiar.”

Annette Bening asume el rol de Beulah Jackson en el segundo episodio de "Dutton Ranch", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

4. Ed Harris como Everett McKinney

Ed Harris, que fue parte de producciones como “The Truman Show”, “Snowpiercer”, “Westworld”, “Mother!”, “The Lost Daughter”, “Top Gun: Maverick” y “Empire Falls”, da vida a Everett McKinney en “Dutton Ranch”. Se trata de “un veterano curtido y de buen humor que ejerce como veterinario. Trata a los animales con compasión y comprensión.”

Kelly Reilly interpreta a Beth Dutton y Ed Harris interpreta a Everett McKinney en "Rancho Dutton", la nueva secuela de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television)

5. Jai Courtney como Rob-Will

Jai Courtney, que apareció en “Divergente”, “Terminator Genisys”, “Suicide Squad”, “The Exception”, “The Water Diviner”, “Storm Boy”, “The Terminal List”, “Kaleidoscope” y “Dangerous Animals”, interpreta a Rob-Will, que es capataz de rancho y es descrito como imponente e impredecible, así que sin duda tendrá problemas a Beth y Rip.

Rob-Will (Jai Courtney), un capataz de rancho, en una escena del sexto episodio de "Dutton Ranch", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Dutton Ranch”:

Finn Little como Carter

J. R. Villarreal como Azul

Juan Pablo Raba como Joaquin

Marc Menchaca como Zachariah

Natalie Alyn Lind como Oreana

Morgan Wade como Carol

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DUTTON RANCH”?

“Dutton Ranch” se estrena el viernes 15 de mayo del 2026 en Paramount+. Por lo tanto, para ver el nuevo spin-off de “Yellowstone” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿DE QUÉ TRATA “DUTTON RANCH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Dutton Ranch”, “mientras Beth y Rip luchan por construir un futuro juntos, lejos de los fantasmas de ‘Yellowstone’, se topan con nuevas y brutales realidades y un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma”.

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