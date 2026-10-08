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Resumen

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¿Cómo saber si te espían desde la cámara de tu computadora?
¿Cómo saber si te espían desde la cámara de tu computadora?
/ Vadym Drobot
Por Grupo GDA

Actualmente, es imposible permanecer lejos de las cámaras, pues la mayoría de los dispositivos inteligentes tienen más de una. La incorporación de esta herramienta en celulares, tablets y computadoras ha facilitado la vida de varias formas.

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Ya está en las calles y hay uno de fabricación peruana. Destacan su capacidad de ahorro, la reducción del ruido y el cuidado del medioambiente.
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