Actualmente, es imposible permanecer lejos de las cámaras, pues la mayoría de los dispositivos inteligentes tienen más de una. La incorporación de esta herramienta en celulares, tablets y computadoras ha facilitado la vida de varias formas.

Sin embargo, también ha generado algunas desventajas para el usuario, especialmente hacia su privacidad y seguridad. El miedo hacia la posibilidad de que alguien te espíe a través de la cámara de la computadora ha estado muy presente entre los cibernautas. De ahí, que algunas personas prefieran colocar alguna cinta o material para taparla.

Pero, si prefieres no recurrir a esa alternativa o revisar más opciones, debes saber que existen otras señales que te permiten saber si alguien accede a la cámara de tu computadora.

Así puedes saber si alguien te espía desde la cámara de tu computadora

El problema es real. Los hackers informáticos pueden acceder a la cámara de tu computadora y grabar de forma remota a través del malware. Este tipo de software malicioso podría llegar a tu dispositivo de múltiples maneras.

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad, ESET, las más comunes se presentan al dar clic en enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos de phishing, enlaces maliciosos en aplicaciones de mensajería o en redes sociales, así como en aplicaciones móviles aparentemente legítimas pero maliciosas.

Si tienes dudas sobre si este problema afecta tu computadora, algunas compañías especializadas en antivirus comparten algunas señales para comprobarlo.

La primera es verificar si la luz de la cámara está encendida, a pesar de que no la estés usando. Tanto Avast como ESET advierten que esta medida podría no ser útil, ya que los hackers pueden desactivar dicha función.

Avast sugiere en su sitio web la verificación de las aplicaciones abiertas y las extensiones del navegador, así como desactivar cada una para buscar algún comportamiento sospechoso.

De igual forma recomienda revisar si la cámara se está ejecutando. Puedes recurrir a reiniciar el dispositivo para checar si se activa automáticamente. De ser así, Avast advierte que podría estar hackeada.

Otra manera es intentar encenderla por ti mismo. Si aparece un mensaje de error que menciona que ya está en uso, Avast indica que es posible que sea víctima de un hackeo.

También puedes ingresar a la carpeta de la cámara y revisar si hay grabaciones que no hayas realizado.

Por su parte, en su sitio web, ESET recomienda buscar archivos extraños y aplicaciones inusuales en tu computadora. También sugiere analizar el dispositivo para encontrar posibles malwares.

¿Qué puedes hacer para prevenirlo?

Hay varias formas de protegerte de este problema que vulnera tu seguridad y privacidad. Avast, ESET y Norton recomiendan obtener un software antivirus, ya que te permite proteger tu dispositivo de virus y malwares, responsables de este tipo de hackeos.

De igual forma, las tres compañías de antivirus coinciden en mantener actualizados el sistema operativo y software de tu computadora.

En el caso de contar con una cámara web inalámbrica, tanto Norton como Avast resaltan la importancia de cambiar la contraseña.

Por último, las tres empresas de antivirus advierten de no dar clic en enlaces y archivos engañosos, ya que podría tratarse de un virus o malware e infectar tu computadora.

El Universal / GDA