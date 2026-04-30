La Embajada de Rusia en el Perú emitió un comunicado tras los constante reclamos por la presencia de peruanos que llegaron hasta dicho país para prestar servicio militar en medio de la guerra con Ucrania. En la nota, la entidad reconoció que existen compatriotas que firmaron contratos para servir en dicho país.

Bajo esta premisa, la embajada rusa señaló que “respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse al servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido”.

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Ante las recientes denuncias por falta de comunicación por parte de los familiares de los ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia, la embajada aseguró que está realizando diversas acciones para obtener información lo antes posibles, siempre que existan solicitudes formales.

Asimismo, señaló que estas medidas se desarrollarán de conformidad con las legislaciones correspondientes. “Todo lo anterior de conformidad con las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República del Perú, así como en interacción únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos”.

¿Cuáles son los canales de consulta?

La embajada rusa informó que las solicitudes podrán ser presentadas por los familiares en la Sección Consular de la Misión Diplomática a través del correo electrónico: lima@dks.ru o mediante la línea directa (01) 264-04-04.

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Además, las solicitudes deben incluir la información sobre la persona en mención (nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte, preferiblemente - detalles del contrato) y los datos del solicitante (nombre, apellido, parentesco y número telefónico).

Familiares de compatriotas peruanos que fueron llevados a Rusia con engaños para luego unirse a la guerra, protestan en los exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Como se recuerda, algunos familiares de los peruanos presuntamente reclutados en Rusia se acercaron hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Centro de Lima, para exigir apoyo y solicitar ayuda para conocer el paradero de los compatriotas.