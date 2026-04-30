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Embajada rusa dispone canales para conocer la situación de peruanos que prestan servicio militar. (Foto: Andina)
Embajada rusa dispone canales para conocer la situación de peruanos que prestan servicio militar. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Embajada de Rusia en el Perú emitió un comunicado tras los constante reclamos por la presencia de peruanos que llegaron hasta dicho país para prestar servicio militar en medio de la guerra con Ucrania. En la nota, la entidad reconoció que existen compatriotas que firmaron contratos para servir en dicho país.

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