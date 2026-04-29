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Gobierno exige a Rusia información de peruanos reclutados para la guerra
La Cancillería entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista oficial de ciudadanos, presuntamente reclutados mediante falsas promesas laborales para combatir en Ucrania, con el fin de conocer su ubicación y estado de salud.
De ese modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una lista detallada de los connacionales identificados, tras recibir pedidos de repatriación de familias que aseguran que sus allegados fueron captados mediante redes sociales y contactos militares para trabajar supuestamente en puestos de seguridad civil, mecánica o transporte.
📄Comunicado de Prensa 014-26: Sobre la situación de los peruanos en Rusia.
En la reunión con el encargado de negocios de la misión diplomática rusa, la Cancillería recordó que, según la Constitución Política del Perú, cualquier ciudadano debe contar con una autorización previa de este ministerio para servir en fuerzas armadas extranjeras.
Asimismo, según Angie Mendoza, abogada de las familias entrevistada por EFE, a los reclutados se les prometieron pagos de hasta 30 000 dólares al llegar a Rusia y sueldos mensuales de 3 000 dólares, montos que los parientes afirman no han sido entregados.
@latinanoticias Un grupo de ciudadanos denunció que sus familiares fueron víctimas de estafa, pues viajaron a Rusia tras recibir ofertas de trabajo, pero acabaron en un cuartel en la zona de guerra Rusia-Ucracia. De acuerdo con los testimonios, decenas de peruanos habrían sido llevados al extranjero con la promesa de un trabajo en seguridad. Sin embargo, les arrebataron sus celulares, pasaportes y otros documentos. La situación mantiene a varias familias en alerta, quienes ya han presentado pruebas y solicitado ayuda ante la Dirincri y el Ministerio de Relaciones Exteriores. #LatinaNoticias#Perú#NoticiasPerú♬ sonido original - Latina Noticias
Ante la gravedad de las denuncias, el Ejecutivo dispuso la creación de un grupo de trabajo multisectorial integrado por la Fiscalía, la Policía Nacional y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo.
Esta instancia tiene el objetivo de “establecer acciones conjuntas para atender las denuncias y perseguir presuntos delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes”. Asimismo, se ha instruido al embajador peruano en Moscú “redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática”.
Videos inéditos revelan el drama de peruanos reclutados con falsas promesas de 20.000 dólares de bono y 2.600 mensuales. Taxistas y cocineros terminan en la primera línea contra drones ucranianos. 56 familias denuncian ante Cancillería; redes de trata usan redes sociales. Viajaron vía Panamá, Francia y Turquía post-elecciones.
Hasta la fecha, los abogados han documentado 130 casos específicos, aunque este martes se reportó un segundo grupo de aproximadamente 250 personas que habrían partido desde distintas zonas del país bajo condiciones similares.
Mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Embajada de Rusia en Lima, la Cancillería confirmó que ya se han facilitado las repatriaciones de cuatro peruanos desde Moscú y uno desde Polonia, manteniendo activas las líneas de asistencia para otros afectados.