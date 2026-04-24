Resumen

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Ataques israelíes en Gaza dejan 13 fallecidos este viernes, incluyendo menores y efectivos policiales. La nueva escalada de violencia pone en duda la estabilidad del alto el fuego acordado hace meses ante las denuncias de hostilidades mutuas. Foto: Bashar Taleb/AFP
Ataques israelíes en Gaza dejan 13 fallecidos este viernes, incluyendo menores y efectivos policiales. La nueva escalada de violencia pone en duda la estabilidad del alto el fuego acordado hace meses ante las denuncias de hostilidades mutuas. Foto: Bashar Taleb/AFP
/ BASHAR TALEB
Por Redacción EC

La agencia de defensa civil de Gaza informó que ataques israelíes perpetrados el viernes en el territorio palestino causaron la muerte de al menos 13 personas.

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