La agencia de defensa civil de Gaza informó que ataques israelíes perpetrados el viernes en el territorio palestino causaron la muerte de al menos 13 personas.

A pesar del alto el fuego acordado en octubre, Gaza sigue sumida en una violencia cotidiana, con la persistencia de ataques israelíes y acusaciones mutuas entre el ejército de Israel y Hamás de violaciones a la tregua.

Ocho personas —entre ellas un niño— resultaron muertas y varias más heridas cuando un ataque aéreo israelí impactó un vehículo policial en la ciudad sureña de Jan Yunis, según indicó la agencia de defensa civil, que opera como servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás.

Según el Ministerio del Interior del territorio, dos de los fallecidos eran agentes de policía.

Palestinos rezan sobre los cuerpos de sus familiares muertos en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)

En un incidente separado, tres personas —una mujer y sus dos hijos— perdieron la vida cuando la artillería israelí impactó viviendas residenciales cerca del hospital Kamal Adwan, en Beit Lahia, al norte de la Franja.

En un tercer ataque, un avión israelí atacó a otra patrulla policial en la ciudad de Gaza —el mayor centro urbano del territorio—, matando a dos personas e hiriendo a otras dos, añadió la agencia. El Ministerio del Interior confirmó que los dos fallecidos eran también agentes de policía.

Los hospitales Al-Shifa y Nasser de Gaza confirmaron el número de víctimas mortales y publicaron los nombres de 12 de los 13 fallecidos. La decimotercera víctima fue un niño de 12 años cuya identidad no pudo ser confirmada de inmediato.