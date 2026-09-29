Integrantes de la PCM se reúnen con Bancada de Ahora Nación (Foto: PCM)
Integrantes de la PCM se reúnen con Bancada de Ahora Nación (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reúne este marte con la bancada Ahora Nación para explicar los alcances del pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

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