El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reúne este marte con la bancada Ahora Nación para explicar los alcances del pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Galarreta acudió al Congreso acompañado por integrantes de su gabinete, en el marco de las reuniones que la PCM viene sosteniendo con diferentes bancadas del Congreso para presentar la propuesta del Gobierno.

🇵🇪 #PCMInforma | El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acompañado por integrantes de su gabinete, sostiene una reunión de trabajo con la bancada Ahora Nación para explicar los alcances del pedido de delegación de facultades legislativas. pic.twitter.com/UVttBokvUQ — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 29, 2026

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros, entre las prioridades planteadas por el Ejecutivo se encuentran el fortalecimiento de la seguridad, la reducción de riesgos frente al fenómeno El Niño y la generación de mejores condiciones de bienestar para los peruanos.

En la reunión también participan los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; del Interior, César Astudillo, Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Alvarez y Producción, Juan Carlos Requejo.

También se encuentra presente el líder y senador de Ahora Nación, Alfonzo López Chau, quien encabeza la delegación de diputados de dicha bancada.

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Con la reunión de este martes, Galarreta continúa las conversaciones con las bancadas de la Cámara de Diputados en busca de consensos sobre la delegación de facultades. El Ejecutivo ya había iniciado esta ronda de diálogo con diferentes grupos parlamentarios para explicar los alcances de su propuesta.