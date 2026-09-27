El ministro de Desarrollo Agrario e Inclusión Social, Marco Vinelli, se refirió a la delegación de facultades legislativas. (Foto: Mario Zapata / Archivo GEC)
El ministro de Desarrollo Agrario e Inclusión Social, Marco Vinelli, se refirió a la delegación de facultades legislativas. (Foto: Mario Zapata / Archivo GEC)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario e Inclusión Social, Marco Vinelli, pidió que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tome una decisión sobre la delegación de facultades legislativas, solicitadas por el Ejecutivo, este lunes 28 de setiembre.

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