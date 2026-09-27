El ministro de Desarrollo Agrario e Inclusión Social, Marco Vinelli, pidió que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tome una decisión sobre la delegación de facultades legislativas, solicitadas por el Ejecutivo, este lunes 28 de setiembre.

Tras negar que en ningún momento se ha conversado sobre la posibilidad de plantear una cuestión de confianza, el titular del Midagri insistió en “Cuarto Poder” en que dichas facultades permitirán “potenciar” y dar “rapidez” a las tareas del Gobierno.

“La presidenta se ha ido a Puno a entregar tractores, ha ido a Cusco a entregar reservorios, hoy día ha entregado un mercado en la región Lambayeque. O sea, no nos ha detenido el trabajo que venimos haciendo, pero sí es importante decirle a la población que las facultades van a potenciar y nos van a dar rapidez para todas las tareas del Ejecutivo”, expresó.

“En ese sentido, invocamos al Legislativo, que ya tiene más de 30 días con el pedido, a que mañana la Comisión de Constitución pueda tomar una decisión”, agregó.

Vinelli mencionó que el Gobierno acudió al Parlamento a “conversar”, que el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, lideró las conversaciones con todas las bancadas, Vinelli se mostró seguro que mañana se debatirá y se tomará una decisión sobre el tema.

“Aquí lo importante es lo siguiente: la decisión que tome el Legislativo es una respuesta no al Ejecutivo, sino a la población, que requiere más seguridad y nosotros estamos pidiendo facultades para brindarle más seguridad. La población requiere que estemos mejor preparados para el Fenómeno El Niño, nosotros estamos pidiendo facultades para poder prepararnos mejor”, subrayó.

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“Al final estas respuestas no son al Ejecutivo, sino a la población si es que nos van a dar esas facultades para poder acelerar y potenciar el trabajo que estamos realizando”, sentenció.

Cabe indicar que en la agenda de la Cámara de Diputados no figura ninguna sesión de la Comisión de Constitución para este lunes 28 de setiembre.