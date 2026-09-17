El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó al Congreso de la República, acompañado de miembros del gabinete para mantener un diálogo con la bancada de Juntos por el Perú, sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.
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