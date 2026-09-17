El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó al Congreso de la República, acompañado de miembros del gabinete para mantener un diálogo con la bancada de Juntos por el Perú, sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

Los ministros que llegaron junto con el jefe del gabinete, son el titular de Justicia, Ernesto Álvarez; de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli y del Interior, César Astudillo.

Por la mañana, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se mostró optimista con respecto a la aprobación del pedido realizado por el Ejecutivo al Parlamento.

“Esto es un proceso de dialogo democrático donde nos van a preguntar para qué queremos las facultades. Ya hemos hablado con Renovación Popular, Buen Gobierno, Obras y seguiremos hablando con las otras bancadas para convencer”, dijo en RPP Noticias.

Hace unos días, las bancadas Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación solicitaron a Galarreta, que el Poder Ejecutivo presente una nueva propuesta de delegación de facultades legislativas.

A través de un oficio, pidieron que la iniciativa se limite a seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención frente al Fenómeno El Niño.