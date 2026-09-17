Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó al Congreso de la República, acompañado de miembros del gabinete para mantener un diálogo con la bancada de Juntos por el Perú, sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: