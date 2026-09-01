Con una cartelera que todavía promete sumar nuevos nombres, el Reggaeton Lima Festival 7 se prepara para celebrar una noche de música y nostalgia. | Foto: Difusión
Con una cartelera que todavía promete sumar nuevos nombres, el Reggaeton Lima Festival 7 se prepara para celebrar una noche de música y nostalgia. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El próximo 31 de octubre, el Estadio Nacional será el epicentro de la música urbana con la séptima edición del Reggaeton Lima Festival, evento que reunirá a reconocidas figuras del reggaetón de distintas generaciones, entre los que destacan Anuel AA, Beéle y Wisin. El espectáculo comenzará desde las 8 p.m. y tendrá una temática especial por Halloween.

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