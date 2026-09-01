El próximo 31 de octubre, el Estadio Nacional será el epicentro de la música urbana con la séptima edición del Reggaeton Lima Festival, evento que reunirá a reconocidas figuras del reggaetón de distintas generaciones, entre los que destacan Anuel AA, Beéle y Wisin. El espectáculo comenzará desde las 8 p.m. y tendrá una temática especial por Halloween.

La cartelera estará encabezada por Anuel AA, Beéle, Wisin y Jowell & Randy, quienes compartirán escenario con otros destacados exponentes como Lunay, J Álvarez y Alexis & Fido. La organización adelantó que todavía quedan artistas y sorpresas por anunciar, por lo que el cartel podría sumar nuevos nombres en los próximos días.

LEE TAMBIÉN: Karol G dona un millón de dólares para ayudar a damnificados del terremoto en Colombia

Una de las presentaciones que genera mayor expectativa es la de Jowell & Randy, quienes llegarán con un espectáculo en formato 3D. El dúo puertorriqueño promete combinar sus clásicos del género con tecnología y una propuesta audiovisual especialmente diseñada para esta edición del festival.

Reggaeton Lima Festival 7

El evento también tendrá un espacio dedicado a los seguidores del reggaetón de la vieja escuela. La Casa del Reggaetón Old School reunirá a DJ Warner, DJ Rafi Mercenario, DJ Nelson y DJ Motion, además de diversas activaciones y presentaciones especiales que buscarán recuperar los sonidos que marcaron los inicios del género urbano.

La edición de Halloween apuesta por una experiencia que irá más allá de los conciertos. El Estadio Nacional contará con pantallas, efectos especiales, producción audiovisual y una ambientación inspirada en esta celebración, con una puesta en escena pensada para acompañar la música durante toda la jornada.

TE PUEDE INTERESAR: Cuando el concierto va más allá del escenario

Las entradas para el Reggaetón Lima Festival 7 saldrán a la venta desde este viernes 4 de septiembre a las 10 a.m. a través de Teleticket. Además, habrá una preventa exclusiva con 30% de descuento pagando con tarjetas BCP, válida durante el 4, 5 y 6 de septiembre.

De esta manera, el festival urbano se prepara para reunir a los máximos exponentes del género urbano en un solo escenario. Figuras históricas, representantes de la nueva generación, un show 3D y una cartelera aún expansible, el evento apunta a repetir y superar el éxito de anteriores ediciones.