La cantante canadiense Céline Dion llegó este viernes a París para alistar una serie de 16 conciertos que ofrecerá desde el 12 de septiembre hasta mediados de octubre en el Plenitude Arena de Nanterre, marcando su retorno a las presentaciones en vivo diez años después de su último recital en la capital francesa.

La artista de 58 años aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget procedente de Las Vegas en compañía de sus tres hijos y miembros de su equipo de trabajo. Posterior a su llegada, se trasladó al hotel Royal Monceau, en cuya entrada la aguardaban decenas de seguidores.

La preparación técnica del show contempla rutinas físicas y ejercicios vocales. (Foto: EFE)

Diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida, la intérprete saludó al público reunido y compartió sus impresiones previas al inicio del espectáculo. “Estoy lista, y un poco nerviosa, claro, ¡porque ha pasado mucho tiempo! Pero siempre me han apoyado, siempre me he sentido apoyada desde el primer día”, declaró, evitando revelar el tema de apertura del repertorio.

La preparación técnica del show contempla rutinas físicas, ejercicios vocales y los primeros ensayos generales con la banda liderada por el director musical Scott Price a inicios de la próxima semana.

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Asimismo, la escenografía estará a cargo del diseñador Willo Perron e incluirá una estructura con proyectores y pantallas de gran formato.

Según datos de AEG, empresa promotora, la primera función contará con la asistencia de más de 30.000 espectadores, mientras que las autoridades del Ayuntamiento de París organizarán una jornada de karaoke el 11 de septiembre en el barrio de Stalingrad como parte de las actividades previas.

*Con información de EFE