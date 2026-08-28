La preparación técnica del show contempla rutinas físicas, ejercicios vocales | Foto: Archivo GEC
La preparación técnica del show contempla rutinas físicas, ejercicios vocales | Foto: Archivo GEC
/ ALICE CHICHE
Por Redacción EC

La cantante canadiense Céline Dion llegó este viernes a París para alistar una serie de 16 conciertos que ofrecerá desde el 12 de septiembre hasta mediados de octubre en el Plenitude Arena de Nanterre, marcando su retorno a las presentaciones en vivo diez años después de su último recital en la capital francesa.

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