31 Minutos consigue gran acogida para sus presentaciones en Perú. (Foto: Joinnus)
31 Minutos consigue gran acogida para sus presentaciones en Perú. (Foto: Joinnus)
Por Redacción EC

31 Minutos agotó en tiempo récord las entradas para su primera presentación en Lima, por lo que la producción decidió anunciar una segunda fecha del espectáculo “Radio Guaripolo Tour 2026”. La gran acogida del grupo chileno quedó demostrada cuando, en tan solo una hora, se agotaron casi todas las localidades y se decidió hacer un tercer show.

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