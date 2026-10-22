31 Minutos agotó en tiempo récord las entradas para su primera presentación en Lima, por lo que la producción decidió anunciar una segunda fecha del espectáculo “Radio Guaripolo Tour 2026”. La gran acogida del grupo chileno quedó demostrada cuando, en tan solo una hora, se agotaron casi todas las localidades y se decidió hacer un tercer show.

El segundo espectáculo de 31 Minutos en Perú se realizará el lunes 7 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un día antes de la presentación inicialmente programada para el martes 8 de diciembre, mientras que la tercera fecha será el 6 de diciembre en el mismo escenario.

A través de sus redes sociales, Joinnus informó que la venta de entradas para la nueva fecha empezó este jueves 22 de octubre, desde las 10 a.m. Las personas interesadas podrán adquirir los boletos a través de la plataforma digital.

Así se anunció la tercera fecha de 31 Minutos en Perú, donde ofrecerá tres presentaciones en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Joinnus)

La decisión de sumar una nueva fecha responde a la gran acogida del público peruano. Las entradas para el primer espectáculo de 31 Minutos se agotaron en menos de 30 minutos desde el inicio de la venta, hecho que se ha repetido en la segunda presentación.

El Radio Guaripolo Tour 2026 propone una puesta en escena que combina humor, música y situaciones disparatadas protagonizadas por los personajes más reconocidos de la producción. En esta ocasión, Guaripolo conduce una radio ficticia desde la que realiza bromas telefónicas e interactúa con los demás integrantes del elenco.

Entre los personajes que forman parte del universo de 31 Minutos destacan Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Policarpo Avendaño. Desde su estreno en 2003, el programa chileno ha conquistado a distintas generaciones gracias a su particular combinación de sátira, canciones originales y humor.

31 Minutos llegará a Perú para ofrecer tres presentaciones en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Joinnus)

Respecto a los precios, las tarifas anunciadas para la primera función incluyeron localidades desde S/ 50 hasta S/ 365, según la zona y el tipo de entrada. 31 Minutos se presentarán en el Anfiteatro del Parque de la Exposición los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2026.

Sobre la gira 2026

Durante 2026, la agrupación incluyó en su recorrido varias ciudades de México, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida y Toluca. También se presentó en Colombia, donde actuó en el Movistar Arena de Bogotá y participó en el Festival Estéreo Picnic.

El calendario de la gira de 31 Minutos contempló además presentaciones en Chile, con espectáculos anunciados en el Arena Puerto Montt y la Gran Arena Monticello durante junio.