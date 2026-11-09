31 Minutos tendrá una cuarta presentación en Lima. La producción confirmó una nueva fecha del espectáculo “Radio Guaripolo Tour 2026” para el 9 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, tras lograr sold out en sus tres shows.

Con este anuncio, el elenco chileno de títeres logra 4 funciones en Lima, donde inicialmente tenía previsto realizar un único espectáculo el 8 de diciembre. Sin embargo, la respuesta del público motivó la incorporación de nuevas funciones para los días 7 y 6 del mismo mes, hasta llegar a cuatro presentaciones con la reciente fecha confirmada.

El “Radio Guaripolo Tour 2026” tiene como figura principal a Guaripolo, uno de los personajes más particulares del programa. En esta propuesta, conduce una emisora radial ficticia desde la que realiza bromas telefónicas e interactúa con los demás integrantes del elenco.

El espectáculo reúne humor, situaciones disparatadas y números musicales protagonizados por personajes conocidos de la producción, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Patana. La puesta en escena traslada al escenario el universo de la serie, con elementos que forman parte de su identidad televisiva.

¿Cuándo será la venta de entradas?

A través de sus redes sociales, la producción informó que la venta de entradas para la nueva fecha se realizará el martes 12 de noviembre, desde las 10 a.m. Las personas interesadas podrán adquirir los boletos a través de la plataforma de Joinnus.

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Respecto a los precios, las tarifas para la función van desde S/50 hasta S/365, según la zona y el tipo de entrada.

¿Qué es 31 Minutos?

31 Minutos es un programa de televisión chileno creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano. Su estreno se produjo en 2003 y alcanzó popularidad por presentar un noticiero ficticio conducido por personajes representados mediante títeres.

31 Minutos consigue gran acogida para sus presentaciones en Perú. (Foto: Joinnus)

A lo largo de sus temporadas, el programa consiguió trascender la televisión y consolidar una audiencia en distintos países de Latinoamérica. Parte de ese reconocimiento se debe a sus canciones, entre las que destacan “Mi muñeca me habló”, “Yo nunca vi televisión”, “Tangananica, Tangananá” y “Bailan sin cesar”.