31 Minutos sumó una cuarta presentación del "Radio Guaripolo Tour 2026" en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Instagram / @producciones_dp_so)
31 Minutos sumó una cuarta presentación del "Radio Guaripolo Tour 2026" en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Instagram / @producciones_dp_so)
Por Redacción EC

31 Minutos tendrá una cuarta presentación en Lima. La producción confirmó una nueva fecha del espectáculo “Radio Guaripolo Tour 2026” para el 9 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, tras lograr sold out en sus tres shows.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?