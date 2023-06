Los caminos a la fama son sinuosos y extraños, aunque el destino siempre es el mismo. Eso lo parece conocer muy bien el músico Sebastián Llosa, quien a sus 31 años experimenta cada vez más el éxito internacional. A pocos días de la salida de su nuevo tema “El Plan”, el artista peruano habló con El Comercio sobre su música, el éxito repentino y sus futuros planes.

Perteneciente a una familia de artistas – es sobrino del novelista Mario Vargas Llosa e hijo de la cantante Roxana Valdivieso y el cineasta Luis Llosa -, Sebastián creció con un gran amor por las artes, particularmente la música gracias a la influencia de su madre.

“Crecí acompañándola a sus ensayos junto a mi hermano y me acuerdo de que siempre éramos unos pesados y le corregíamos cuando se equivocaba la letra de una canción”, recuerda entre risas. Desde una edad temprana, se sentía magnéticamente atraído por los escenarios. “Pararme ahí, entre los micrófonos, era para mí como estar en una especie de nave espacial.”

A pesar de esto, el ahora músico inicialmente buscó una vida tranquila e incluso estudió Economía en la Universidad de Yale. “Justamente por mi familia, vi lo poco seguro que es dedicarse al arte”, confiesa. “Entonces creía tener muy claro que sería la única persona del clan que se iba a dedicar a tener un negocio o ser un profesional como abogado. Traté varias cosas, pero fui increíblemente infeliz. En realidad, quería hacer música y no podía pelear contra eso”.

Sería una decisión difícil, que no daría grandes frutos hasta el 2022, cuando lanzó el tema “Alguien más”. “Esta es una canción que me cambió por completo la vida”, señala el cantante. “En ese momento no tenía un equipo, una disquera ni representantes. La lancé básicamente desde mi cuarto y la canción se viralizó. En realidad, el más sorprendido de su éxito era yo.” Tik Tok fue el factor de contagio, aunque pronto también se popularizó por Instagram, YouTube y Spotify, donde reúne decenas de millones de reproducciones.

La popularidad de “Alguien más” no es la única razón por la que ocupa un lugar especial en el corazón de Sebastián Llosa, y esta resalta por ser la primera canción que lanzó luego de encontrar su identidad musical. “Estuve haciendo música por ocho años en un largo proceso de exploración musical para mí. Creo que cuando uno comienza en este rubro comete el error de tratar de emular a la gente que admira, lo cual es natural”, señala. “Cuando me mudé a Miami decidí hacer música sin consideración alguna a como la vayan a recibir o su éxito comercial. Hice varias canciones y la primera que lancé fue ‘Alguien más’, que por coincidencia fue la canción a la que le fue mejor. Entonces creo que fue una señal de que estaba haciendo las cosas bien.”

Pero el mayor rédito que le dio la canción es introducirlo a sus primeros fans. “Creo que lo más importante de ‘Alguien más’ es que se ha creado una comunidad internacional de gente que me está siguiendo, me está apoyando y me quiere escuchar”, recalca. “Yo ya no estoy haciendo música para lanzarla al vacío, esperando que alguien la oiga y si bien no son millones de personas, tener ese respaldo de verdad que es muy alentador.”

Su nuevo tema es “El Plan”, una canción que habla del agridulce dolor de una relación que se termina por mutuo acuerdo. “Trata del proceso de aprender a soltar a alguien con el que tuviste algo pero que quizá no era la persona correcta para ti, por la que no le guardas ningún rencor”, indica.

El videoclip de la canción fue dirigido por la artista venezolana Gaby Noya. “Fue increíble trabajar con ella, es muy capaz y tiene un buenísimo equipo en México, donde filmamos el video”, destacó. “Lo hicimos conmigo montado encima de un camión mientras avanza en la autopista. Partes fueron pantalla verde, pero el resto fue de verdad, aunque amarrado por unos arneses que después sacaron en posproducción. Fue una experiencia muy divertida.”

Ahora Sebastián Llosa se prepara para otra empresa, el lanzamiento de su primer álbum. “El disco casi completo y estoy barajando distintas posibilidades de nombre. Todavía no tengo una fecha de lanzamiento, pero probablemente sea a finales de este año o a inicios del siguiente”, menciona. “Voy a incluir varias de las canciones que ya lancé y varias otras que tengo ahí guardadas.”

También se prepara para subir a los escenarios y el Perú es un destino prioritario. “La verdad es que todavía no he empezado a hacer conciertos, solamente uno que tuve en la Universidad Anáhuac porque fue una oportunidad que surgió, pero recién ahora estoy empezando a ensayar recién ahora estas canciones que hasta hace poco pues solamente vivían en el espacio digital están empezando a cobrar forma sobre un escenario. Obviamente, ir a mi país a tocar es una prioridad total para mí.”