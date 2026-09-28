El fenómeno El Niño no es un visitante reciente en el territorio peruano, sino un evento que desde hace siglos altera el comportamiento del océano y la atmósfera. El calentamiento anómalo del Pacífico repercute especialmente en la costa, donde puede traducirse en jornadas y noches más cálidas de lo habitual. Las antiguas culturas que habitaron el país también conocieron sus efectos y enfrentaron sus consecuencias. En el norte y zonas vinculadas a Chavín, las lluvias por encima de lo normal dejaron huellas que evidencian su presencia desde tiempos prehispánicos.

De mantenerse las actuales condiciones, el verano 2026-2027 podría traer temperaturas elevadas y episodios de precipitaciones intensas, principalmente en sectores de la costa norte. El escenario incrementaría el riesgo de inundaciones y desbordes, además de generar impactos en actividades como la agricultura y la pesca. Los ecosistemas marinos también podrían experimentar cambios asociados a las variaciones del océano. Sin embargo, sus efectos no serían iguales en todo el país, por lo que el SENAMHI y el ENFEN mantienen bajo vigilancia la evolución del fenómeno.

Las poblaciones costeras sufrieron múltiples embates a lo largo de su historia por el fenómeno El Niño

En las huellas del antiguo Perú, el clima también escribió parte de la historia. El arqueólogo peruano Walter Alva, descubridor de las Tumbas Reales de Sipán, explicó cómo los eventos climáticos extremos condicionaron el desarrollo de la cultura Moche. Esta civilización dependía de un sofisticado sistema de irrigación para sostener su economía en medio de la costa desértica. Las alteraciones del clima pusieron a prueba, una y otra vez, la capacidad de estas poblaciones para resistir los embates de la naturaleza.

Alva señaló que las comunidades costeras enfrentaron numerosos episodios climáticos a lo largo de los siglos, al punto de que algunos investigadores han planteado que un fenómeno El Niño pudo influir en el colapso de la cultura Mochica. Sin embargo, la historia también guarda otras escenas marcadas por la fuerza del agua. El arqueólogo recordó que Chavín sucumbió cuando su templo fue destruido por un aluvión alrededor del año 500 A. C. Así, las evidencias arqueológicas muestran cómo los desastres naturales pudieron transformar el destino de antiguos centros de poder.

La principal estrategia de prevención de estas civilizaciones radicó en su estricta planificación territorial

En Purulén, la fuerza de la naturaleza terminó alterando el destino de un antiguo centro ceremonial compuesto por 16 templos. Según el arqueólogo Walter Alva, el complejo fue abandonado de manera violenta alrededor del año 1200 a. C., después de que el río cambiara su curso. Este tipo de transformación era uno de los efectos asociados a los episodios de El Niño en los valles de la costa. El agua, una vez fuera de su cauce, podía convertir espacios habitados en territorios imposibles de sostener.

Sin embargo, aquellas sociedades no permanecieron indefensas ante las amenazas climáticas y desarrollaron ingeniosos sistemas para reducir sus impactos. Los mochicas levantaron muros de contención en las quebradas para contener las grandes crecientes y construyeron canales paralelos que funcionaban como “fusibles” cuando la vía principal colapsaba. Estas obras evidencian una notable capacidad para anticiparse a los desastres. Además, la principal defensa estuvo en la planificación territorial, que permitió ubicar sus asentamientos considerando los riesgos que imponía el entorno.

Antiguamente ubicaban sus centros urbanos alejados de las partes bajas de los valles para protegerse de las inundaciones

En medio de los valles costeros, las antiguas poblaciones aprendieron a convivir con los riesgos que imponía la naturaleza. Sus ciudades eran levantadas lejos de las zonas bajas, consideradas más vulnerables frente a posibles inundaciones, mientras las tierras fértiles quedaban reservadas para la agricultura. Walter Alva destacó que esta distribución no era producto del azar, sino de una cuidadosa planificación del territorio. Según el arqueólogo, los antiguos peruanos evitaban establecer sus asentamientos junto a los ríos o en sectores expuestos a quebradas.

Siglos después, el legado de la cultura Moche también continúa encontrando nuevos espacios para ser mostrado. Alva anunció que el Museo Tumbas Reales de Sipán, ubicado en Lambayeque, será ampliado mediante el mecanismo de obras por impuestos. El acuerdo para poner en marcha el proyecto será suscrito próximamente y permitirá ampliar y mejorar las instalaciones del recinto. Así, el museo que conserva parte de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Perú se prepara para una nueva etapa.

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