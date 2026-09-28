Por Redacción EC

El fenómeno El Niño no es un visitante reciente en el territorio peruano, sino un evento que desde hace siglos altera el comportamiento del océano y la atmósfera. El calentamiento anómalo del Pacífico repercute especialmente en la costa, donde puede traducirse en jornadas y noches más cálidas de lo habitual. Las antiguas culturas que habitaron el país también conocieron sus efectos y enfrentaron sus consecuencias. En el norte y zonas vinculadas a Chavín, las lluvias por encima de lo normal dejaron huellas que evidencian su presencia desde tiempos prehispánicos.