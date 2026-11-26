Concebido bajo el formato de community center con una inversión base de S/ 78,3 millones, el complejo supera los 36 mil metros cuadrados de área techada distribuidos en dos niveles, un semisótano y un sótano. Su oferta incluye más de 50 locales comerciales, gastronomía, gimnasios y un supermercado que abarcará 6.500 metros cuadrados.

Patricia Benavides, presidenta vecinal comunal del subsector 8.1, el cuadrante noreste del eje Av. Primavera– Av. Central– calle Aldebarán, celebra la apertura de este nuevo centro comercial, calificándolo como un “símbolo de modernidad para la zona”.

“Está precioso, me da gusto ver que la zona está mejorando. Por ese lado estamos muy contentos”, aseguró en conversación con El Comercio.

Sin embargo, del otro lado de la avenida, el sentir parece ser distinto. Mauro Novoa, exdirigente vecinal y actual residente del subsector 7.5, que abarca el eje Chacarilla del Estanque – Monterrico al oeste/sur del cruce de Av. Primavera con Jr. Aldebarán, se confiesa preocupado por el impacto que pueda tener en el tráfico de la zona.

“Desde antes del mall la vía está congestionada por la cantidad de centros de estudios que existen acá. Ahora creo que se podría acentuar durante los días festivos, principalmente por los buses de transporte público que aumentan la congestión y porque Primavera no da más”, señala a este Diario.

El mall se ubica en el óvalo Los Delfines, entre la Av. Primavera y la calle Aldebarán, en Santiago de Surco. / JULIO REAÑO / EL COMERCIO

En el Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao presentado por la ATU en diciembre del 2025, el eje Angamos - Primavera aparece con una relación Volumen/Capacidad mayor a 1, lo que se traduce en una saturación máxima donde la demanda supera la capacidad física de la vía y presenta cuellos de botella donde los vehículos circulan por debajo de los 10 km/h.

Ya en el 2025, El Comercio informaba que la congestión vehicular era persistente en los sectores 7 y 8 de Surco y comprobó que un viernes a las 6 de la tarde, el tiempo promedio para recorrer los 3.8 kilómetros que separan el Jockey Plaza del centro comercial El Polo es de 45 minutos.

Benavides reconoce que “el tema del tráfico es complicado en toda la ciudad”, pero “venimos trabajando como vecinos, dando nuestros aportes y sugerencias a la municipalidad para evidenciar los problemas que pueden ir surgiendo. Sé que hay planes al respecto para que no impacte de manera negativa y mas bien nos ayude muchísimo. Sé que hay planes para aligerar el tráfico”.

No es la primera vez que este terreno genera resistencia por su impacto vial. En octubre del 2021, los residentes del sector se movilizaron para frenar un megaproyecto inmobiliario de 500 departamentos anunciado en esa misma esquina, advirtiendo que vulneraba los parámetros técnicos de la zona y saturaría las vías locales.

En esta ocasión, sin embargo, la Municipalidad de Santiago de Surco detalló a El Comercio que “la documentación técnica del proyecto contempla medidas orientadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en su entorno, entre ellas, el acondicionamiento de veredas, accesos vehiculares, señalización y zonas de embarque y desembarque de pasajeros dentro del establecimiento”.

El nuevo mall, además, considera una zona de embarque y desembarque dentro del predio, con capacidad para ocho vehículos, para evitar interferencias con la circulación vehicular, detalló la comuna.

Pese a que la propia ayuda memoria del proyecto estima un área de influencia de 57.450 habitantes y una población flotante superior a las 60 mil personas en la zona, el Estudio de Impacto Vial (EIV) aprobado proyecta apenas “una demanda estimada de 80 vehículos de ingreso y 67 vehículos de salida durante la hora punta, lo que representa aproximadamente 147 movimientos vehiculares asociados al funcionamiento del centro comercial”, según informó la municipalidad.

Con 19 mil metros cuadrados construidos, The Square Mall estima registrar unos 147 movimientos vehiculares asociados a su funcionamiento durante las horas punta. / JULIO REAÑO / EL COMERCIO

“Estas cifras corresponden a proyecciones del EIV para dicho periodo y no constituyen un porcentaje de incremento del tránsito total de las vías aledañas”, apuntaron desde el distrito. Además, “de acuerdo con las evaluaciones técnicas del proyecto, los niveles de servicio de las intersecciones aledañas se mantendrían en condiciones similares a las actuales, considerando los accesos vehiculares, estacionamientos y áreas de embarque y desembarque previstos dentro del establecimiento”.

Novoa duda de la certeza de esta proyección y asegura que “cuando construyeron uno de los centros de estudios de la zona nos dijeron que vendrían 3 mil personas y ahora hay 30 mil, así que no creo en eso”.

Cabe resaltar que a la fecha la municipalidad registra “aproximadamente 2.594 movimientos vehiculares” durante la hora de mayor demanda (entre las 6:15 p. m. y las 7:15 p. m.) en el entorno del óvalo Los Delfines.

Adicionalmente, desde Surco informaron a El Comercio que “se han previsto evaluaciones de monitoreo a los tres y doce meses de iniciadas las operaciones, con la finalidad de verificar el comportamiento del tránsito e identificar la necesidad de implementar medidas complementarias” y, en caso de requerirse intervenciones adicionales a la red vial, “estas serán evaluadas de acuerdo con las competencias de cada entidad y en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima”.