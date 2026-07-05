Especialista te dice cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor | Foto: Pexels
Especialista te dice cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor | Foto: Pexels
Por José Templo

La calidad del sueño no depende únicamente de dormir las horas recomendadas, sino también de mantener una rutina constante al momento de acostarse y levantarse. Diversas investigaciones han demostrado que respetar horarios similares todos los días favorece el funcionamiento del reloj biológico, mejora el descanso y contribuye al bienestar físico y mental. Además, especialistas advierten que la falta de regularidad al dormir puede aumentar el riesgo de diversos problemas de salud con el paso del tiempo. Descubre cuáles son las recomendaciones de un especialista para acostumbrarte a tener un horario regular de sueño, qué hábitos debes evitar antes de dormir y por qué esta práctica puede aportar beneficios que van mucho más allá de sentirse descansado al despertar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.