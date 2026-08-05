Por Redacción EC

Desde hace muchos años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen permanecer despiertas hasta altas horas de la noche, ya sea por sobrepensar o simplemente porque no sienten sueño, una conducta que podría tener repercusiones en su salud física y mental. Frente a ello, una especialista brindó una serie de recomendaciones para disminuir la actividad mental y así poder dormir. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.