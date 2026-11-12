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Resumen

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Pietra Possamai (enóloga de Bodega Murga), Johana Fabián (bodega Viña D’ Los Campos), Flor Rey (sommelier de Maido) y Vanessa Touzard (organizadora de la Feria Vinos Libres).
Pietra Possamai (enóloga de Bodega Murga), Johana Fabián (bodega Viña D’ Los Campos), Flor Rey (sommelier de Maido) y Vanessa Touzard (organizadora de la Feria Vinos Libres).
/ Richard Hirano
Por Diana Gonzales Obando

El camino de la uva hasta llegar a la copa es bastante largo, con cientos de personas de por medio. Antes, se ha trabajado la tierra, hubo una cosecha, se pensaron y produjeron los vinos hasta trasladarlos a las mesas de restaurantes y hogares. Son procesos en los que cada vez más mujeres intervienen y aportan con sus manos, su mente y su visión.

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