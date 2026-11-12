El camino de la uva hasta llegar a la copa es bastante largo, con cientos de personas de por medio. Antes, se ha trabajado la tierra, hubo una cosecha, se pensaron y produjeron los vinos hasta trasladarlos a las mesas de restaurantes y hogares. Son procesos en los que cada vez más mujeres intervienen y aportan con sus manos, su mente y su visión.

Una de esas mujeres es la ingeniera Johana Fabián de la Bodega Viña D’ Los Campos, negocio familiar asentado en Cañete. De familia de agricultores, ella creció mirando a su mamá y abuela trabajar día y noche con las uvas. “A mi alrededor veía muchos más maestros destiladores, pero en nuestra bodega quien destila es mi mamá. En mi familia nunca me impidieron hacer algo por ser mujer, todo lo contrario, tenía el empuje de seguir creciendo. Hago de todo, hasta me ves lavando los tanques, sin limitaciones”, comenta. “Las mujeres realmente sacan la fuerza de donde no la tienen y muchas veces el cansancio no existe. Pasa en la bodega: en plena vendimia no tenemos domingos. Si la uva dice que tenemos que cosechar, pues estamos a disposición del viñedo”.

/ Richard Hirano

Para Pietra Possamai, enóloga de Bodega Murga, contar con grandes figuras femeninas de la enología y viticultura durante toda su educación en Brasil fue algo muy natural. En el Perú, era distinto; sin embargo, siente que se ha refrescado el panorama.

Desde el primer año, su equipo de cosecha en Bodega Murga es completamente femenino: “Con ellas, claramente, es una conversación diferente. Todas sabemos que la autoexigencia y el compromiso son de mayor nivel”. Parte del trabajo de Pietra es comunicar. Siempre está en contacto con el público para explicar las particularidades y los procesos de sus vinos: “Confío mucho en mi voz y puedo hacerlo. Es un privilegio del que estoy muy agradecida. En los eventos, cada vez hay más mujeres de todas las edades. Una de las cosas favoritas de mi vida fue cuando una niña de 8 años me dijo que también le gustaría hacer vinos. En algún momento fuimos esa niña y recordamos en quién nos inspiramos. Solo enseñar que existe la posibilidad es una gran conquista colectiva”.

¿Dónde está el sommelier?

Ahora lo recuerda con gracia, pero cuando llegó al Perú, en 2011, por mucho tiempo la argentina Flor Rey fue la única especialista en vinos del salón: “Llamaban al sommelier y aparecía yo. Venimos de un mundo netamente masculino, pero en Argentina hay muchas sommelier mujeres. Cuando llegué quise conocer a más, pero no las encontré. Se me hizo muy fácil sumergirme en este mundo masculino donde era de las pocas o la única”, recuerda Flor, sommelier de Maido, el número 1 de The 50 Best Restaurants 2025.

Hoy se encarga de la cava del restaurante, un trabajo más operativo que recomendar los vinos a los clientes del salón. Le encanta desarrollar las armonías y armar su carta. Ella se siente afortunada porque su trabajo ha podido adaptarse a su maternidad, por lo que resalta la importancia de tener un líder que respete a las personas y valore el talento: “Cuando eres mujer y madre se pone en tela de juicio si vas a poder estar 24/7 y rendir. Siempre lo digo: he tenido muchísima suerte porque di con alguien que valora mi conocimiento y me dio mi lugar en mi momento de ser madre”, afirma la sommelier.

Estas tres voces, Johana Fabián, Pietra Possamai y Flor Rey, serán parte del conversatorio “Mujeres en el mundo del vino” en la feria Vinos Libres, un encuentro de vinos naturales y de baja intervención del mundo. Vanessa Touzard, organizadora del evento y socia de Cordial Barranco, nos cuenta que esta segunda edición justamente tiene como novedad los conversatorios. Además, con su entrada, el público podrá pasearse por los stands, probar vinos y comprarlos a precios de feria: “Creemos que los vinos naturales y de baja intervención son el maridaje perfecto porque se van transformando en la copa, son muy gastronómicos. Probarás vinos que no conoces ni verás en un supermercado de ninguna manera”, dice Vanessa e invita al público a esta cita imperdible. //