Redacción EC
En su edición 2025, Hay más vino vuelve a reunir a las bodegas más destacadas del circuito boutique internacional, en una feria que celebra la producción a pequeña escala y la pasión por el detalle. Desde etiquetas argentinas como Paso a Paso y Alma Gemela hasta nombres europeos como Viyuela, Real Agrado o Anciano, el evento invita a descubrir vinos con identidad y propósito.

Perú también tendrá una participación especial con bodegas como Intipalka, Finca Rotondo y Pampas de Ica, reflejando cómo la filosofía de los vinos orgánicos y biodinámicos sigue ganando terreno en nuestro país.

Más de 200 etiquetas provenientes del Perú, Argentina, España, Italia, Francia, Alemania, Uruguay y Estados Unidos, entre otros países, se reunirán en el evento que se desarrollará los días 24 y 25 de octubre en el Hotel Hyatt Centric de San Isidro.

Cada entrada incluye 15 tickets de degustación y una copa especial para apreciar aromas, colores y texturas. Además, el programa ofrecerá masterclasses, catas temáticas, charlas con expertos y cenas de maridaje diseñadas para resaltar la personalidad de cada vino. Los asistentes también podrán acceder a un espacio de venta directa con precios preferenciales y descubrir nuevos proyectos que apuestan por la calidad antes que la masificación.

La experiencia se completará con DJ sessions y una propuesta gastronómica variada. Durante el evento se presentará además el Club Hay más Vino, una iniciativa que busca crear comunidad en torno al vino boutique. Las entradas .

