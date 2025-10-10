En su edición 2025, Hay más vino vuelve a reunir a las bodegas más destacadas del circuito boutique internacional, en una feria que celebra la producción a pequeña escala y la pasión por el detalle. Desde etiquetas argentinas como Paso a Paso y Alma Gemela hasta nombres europeos como Viyuela, Real Agrado o Anciano, el evento invita a descubrir vinos con identidad y propósito.

Perú también tendrá una participación especial con bodegas como Intipalka, Finca Rotondo y Pampas de Ica, reflejando cómo la filosofía de los vinos orgánicos y biodinámicos sigue ganando terreno en nuestro país.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Más de 200 etiquetas provenientes del Perú, Argentina, España, Italia, Francia, Alemania, Uruguay y Estados Unidos, entre otros países, se reunirán en el evento que se desarrollará los días 24 y 25 de octubre en el Hotel Hyatt Centric de San Isidro.

Cada entrada incluye 15 tickets de degustación y una copa especial para apreciar aromas, colores y texturas. Además, el programa ofrecerá masterclasses, catas temáticas, charlas con expertos y cenas de maridaje diseñadas para resaltar la personalidad de cada vino. Los asistentes también podrán acceder a un espacio de venta directa con precios preferenciales y descubrir nuevos proyectos que apuestan por la calidad antes que la masificación.

La experiencia se completará con DJ sessions y una propuesta gastronómica variada. Durante el evento se presentará además el Club Hay más Vino, una iniciativa que busca crear comunidad en torno al vino boutique. Las entradas están disponibles en Teleticket.