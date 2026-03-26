En el sur de Lima, donde la historia vitivinícola del país sigue viva, la Vendimia Tabernero 2026 se convirtió en una experiencia que permitió reconectar con el origen del vino peruano. El pasado 9 de marzo, en su histórica Bodega ubicada en Chincha, el Grupo Tabernero abrió sus puertas para compartir con invitados especiales una jornada dedicada a la tradición, el proceso y la cultura que rodea a sus etiquetas más representativas.

La actividad reunió a embajadores de la marca y visitantes en un recorrido por los viñedos y las instalaciones donde se elaboran vinos, piscos y espumantes, en una experiencia pensada para conocer de cerca cada etapa de producción. Más que una celebración, la vendimia fue una oportunidad para entender el trabajo que existe detrás de cada botella y el valor que tiene la vitivinicultura dentro de la identidad gastronómica del Perú.

Durante la jornada, los asistentes participaron en una degustación guiada del portafolio de la casa, que incluyó algunas de sus líneas más representativas, entre ellas Vittoria, la propuesta premium de la Bodega. La cata permitió apreciar las características de cada producto mientras se explicaban los procesos de cultivo, selección y elaboración que definen el estilo de la marca.

Con más de un siglo de trayectoria, Tabernero mantiene una de las tradiciones vitivinícolas más antiguas del país. La vendimia, que marca el inicio del proceso de producción anual, se ha convertido también en un espacio para difundir la cultura del vino peruano y acercar al público al trabajo que se realiza en el campo.

Como parte de esta edición, la marca anunció además una iniciativa para que más personas puedan vivir esta experiencia. A través de sus redes sociales, realizó un sorteo que permitió a siete ganadores, junto a un acompañante, visitar los viñedos de Chincha, recorrer la Bodega y participar en una cata guiada, replicando la misma experiencia que se vivió durante la vendimia.

De esta manera, la Vendimia Tabernero 2026 no solo celebró una nueva cosecha, sino que reafirmó el compromiso de la marca con la difusión de la tradición vitivinícola peruana, poniendo en valor el origen, la historia y el trabajo que hacen posible cada copa.

La Vendimia Tabernero 2026 reunió a embajadores de la marca y visitantes en un recorrido por los viñedos y las instalaciones donde se elaboran vinos, piscos y espumantes. (Foto: Tabernero)

Publirreportaje