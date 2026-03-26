Resumen

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La actividad reunió a embajadores de la marca y visitantes en un recorrido por los viñedos y las instalaciones donde se elaboran vinos, piscos y espumantes, en una experiencia pensada para conocer de cerca cada etapa de producción. (Foto: Tabernero)
La actividad reunió a embajadores de la marca y visitantes en un recorrido por los viñedos y las instalaciones donde se elaboran vinos, piscos y espumantes, en una experiencia pensada para conocer de cerca cada etapa de producción. (Foto: Tabernero)
Por Content LAB

En el sur de Lima, donde la historia vitivinícola del país sigue viva, la Vendimia Tabernero 2026 se convirtió en una experiencia que permitió reconectar con el origen del vino peruano. El pasado 9 de marzo, en su histórica Bodega ubicada en Chincha, el Grupo Tabernero abrió sus puertas para compartir con invitados especiales una jornada dedicada a la tradición, el proceso y la cultura que rodea a sus etiquetas más representativas.