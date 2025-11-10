La Denominación de Origen (D.O.) Rueda, enfocada en vinos blancos españoles, organizará una jornada de acceso libre el martes 11 de noviembre en el Hotel Pullman San Isidro. El evento, denominado “Showroom Vinos de la D.O. Rueda Perú 2025”, tiene como objetivo impulsar la presencia y el conocimiento de estos vinos en el mercado peruano. Se trata de una actividad que combina una reunión de carácter comercial con una experiencia sensorial para los asistentes.

La organización corre a cargo de la propia D.O. Rueda, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Perú. El showroom contará con la participación de 19 bodegas productoras que buscan aumentar la distribución de sus productos en el país. El programa comenzará a las 8:30 a. m. con una sesión profesional orientada a importadores, distribuidores, y representantes del sector Horeca.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Durante la sesión profesional, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una selección de vinos elaborados con la uva Verdejo, la variedad autóctona que identifica a esta denominación. Los profesionales también podrán dialogar de manera directa con los representantes de las bodegas productoras. El encuentro profesional busca reforzar las relaciones comerciales entre España y Perú, así como acercar a los especialistas peruanos al perfil de los vinos de Rueda, que se presentan como un referente de calidad y tradición vinícola.

(Foto: Difusión)

A partir de la 13:30 horas, el evento continuará con una cata maridada de carácter reservado. En esta etapa participarán el Embajador de España en Perú y el Director General de la D.O. Rueda. La cata está dirigida a comunicadores, sumilleres, creadores de contenido y aficionados al vino y la gastronomía, y será dirigida por el sumiller Joseph Ruiz Acosta.

El espacio de la cata presentará una oferta gastronómica que busca complementar y realzar la versatilidad, la frescura y el carácter distintivo de los vinos D.O. Rueda. Los organizadores destacan que el evento constituye una oportunidad para conocer una de las denominaciones de origen más conocidas de España. El ingreso a la jornada completa es libre y se llevará a cabo en la fecha mencionada.