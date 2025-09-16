El evento enológico Premium Tasting Lima 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 17 de octubre en el Country Club Lima Hotel. Este encuentro reunirá a 27 bodegas de alta gama provenientes de siete países de la región y de España. La actividad incluirá la cata de vinos, una propuesta gastronómica y la participación de personalidades de la somelería.

En su edición 2025, el evento ofrecerá una cata a ciegas de 27 etiquetas de Latinoamérica, junto a 15 propuestas de maridaje creadas para la ocasión. La dirección del evento estará a cargo del sommelier argentino Aldo Graziani, la head sommelier de Maido, Flor Rey, y el sommelier peruano Joseph Ruiz Costa.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Una de las novedades de este año es la inclusión de dos representantes de las bodegas españolas de Rías Baixas y Rioja, sumándose a las 13 de Argentina, dos de Chile, tres de Brasil, cuatro de Perú, dos de Uruguay y una de Bolivia. Los asistentes recibirán seis copas de cristal Stölzle, que están incluidas en el valor de la entrada. El programa prevé la presentación de cada vino por sus respectivos winemakers, quienes viajarán a Lima para el evento.

(Foto: Difusión)

La propuesta gastronómica estará a cargo de Danny Rojas, chef corporativo del Grupo Hotelero. El maridaje ha sido diseñado para complementar la selección de vinos que se presentarán durante la noche. Según la nota de prensa, el evento se ha convertido en una cita anual en la que se busca ofrecer a los participantes una experiencia que combine la degustación de vinos de alta gama con la gastronomía.

Entre las bodegas participantes se encuentran: Antigal, Argento, Bodegas Baigorri, Bodegas Granbazán, Bodega Murga, Bouza, Bocado Vinhos, Casa Almeida Barreto, Casa Marín, Catena Zapata, Cavas de Weinert, Clos de Luz, Doña Paula, El Relator, Enemigo Wines, Estrelas Do Brasil, Finca La Celia, Finca Rotondo, Huentala Wines, Jardín Oculto, Martino Wines, Norton, Otronia, Pablo Fallabrino, Tabernero, Tutu Wines y Viña Tacama.

Las entradas pueden ser adquiridas a través del portal Joinnus. La capacidad es para 250 personas.