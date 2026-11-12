El restaurante Central del chef peruano Virgilio Martínez alcanzó el pasado 26 de octubre el primer lugar del Top 100 Best Vegetable Restaurants in the World 2026, sumando a su carrera un nuevo galardón internacional.
El restaurante Central del chef peruano Virgilio Martínez alcanzó el pasado 26 de octubre el primer lugar del Top 100 Best Vegetable Restaurants in the World 2026, sumando a su carrera un nuevo galardón internacional.
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Por Redacción EC

Nuevamente alcanzaron la cima y ponen a la gastronomía peruana ante los ojos del mundo. El restaurante Central del chef peruano Virgilio Martínez alcanzó el pasado 26 de octubre el primer lugar del Top 100 Best Vegetable Restaurants in the World 2026.

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