Nuevamente alcanzaron la cima y ponen a la gastronomía peruana ante los ojos del mundo. El restaurante Central del chef peruano Virgilio Martínez alcanzó el pasado 26 de octubre el primer lugar del Top 100 Best Vegetable Restaurants in the World 2026.

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La noticia se dio a conocer durante los We’re Smart Pure Plant Days 2026, un encuentro que reúne en Brujas a más de 200 chefs, científicos, productores e innovadores del sector alimentario de más de 50 países.

¿Por qué ganó Central?

Central propone un recorrido por los ecosistemas del Perú organizados por altitud, desde la costa hasta los Andes y la Amazonía. Cada momento parte de un entorno y de lo que crece en él: plantas, raíces, granos y frutos que, en muchos casos, siguen siendo poco conocidos fuera del país.

/ Gustavo Vivanco Leon

Esa propuesta se sostiene en el trabajo de investigación de Mater, que desde hace más de una década documenta y pone en valor especies, técnicas agrícolas y saberes tradicionales del Perú. Un trabajo que demuestra cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta para conocer, interpretar y dar valor al territorio.

Son años de conocer y entender la biodiversidad del Perú, y siglos de saberes ancestrales que siguen vigentes. Esa riqueza se expresa en las papas, raíces y tubérculos andinos; en granos como la quinua, la kiwicha y la cañihua; en leguminosas como el tarwi; en el cacao nativo amazónico y el maíz; y en plantas medicinales y de uso tradicional cuyo potencial gastronómico todavía se está explorando. En Central, semillas y cortezas de uso tradicional se investigan por sus propiedades como espesantes, estabilizantes y endulzantes. Que el mundo mire hoy hacia estos productos es una oportunidad para reconocer y poner en valor esta riqueza dentro y fuera del país.

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En la lista también están Kjolle, en el puesto 26, y MIL, en el 31. Además, MAZ, en Tokio, obtuvo cinco rábanos, la máxima calificación de la We’re Smart Green Guide.

Grupo Mater en la Green Guide 2026

El primer lugar de Central se suma a la presencia de otros dos proyectos de Grupo Mater en la lista: Kjolle, de Pía León, en Lima, en el puesto 26, y MIL, en Moray, Cusco, en el puesto 31. Además, MAZ, en Tokio, cuenta con cinco rábanos, la máxima calificación del Green Guide. Cuatro propuestas en lugares distintos que comparten una misma mirada: la vanguardia está en el origen.