¿Qué es peor: utilizar inteligencia artificial o hacerla pasar por un trabajo artesanal? Esta es la pregunta que me deja la polémica que rodea a Dior y su última campaña navideña, un cortometraje de animación 2D que, irónicamente, buscaba celebrar aquello que hoy parece cada vez más escaso: el trabajo hecho a mano.

La inteligencia artificial generativa está transformando las industrias creativas y las casas de lujo han encontrado una nueva manera de diferenciarse: reivindicar el oficio humano. Prada, por ejemplo, recurrió a John Pomeroy, legendario animador de Disney, para una campaña que combina actores reales con animación tradicional. Bottega Veneta también ha explorado el universo de la ilustración a través de su colaboración con los Moomins. Son propuestas que despiertan nostalgia y que transmiten un mensaje poderoso: detrás de una creación hay tiempo y manos humanas.

Lo artesanal se ha convertido en una declaración de lujo en esta era dominada por la IA. En ese contexto, Dior presentó Christian Dior’s Night in Color, un cortometraje dirigido por Sylvain Chomet, reconocido cineasta francés y referente de la animación tradicional. La casa destacó que había sido realizado mediante técnicas de dibujo a mano, comparando la paciencia de sus animadores con aquella que requiere la alta costura.

Sin embargo, la celebración duró poco. Usuarios de internet comenzaron a señalar inconsistencias entre los fotogramas: manos con dedos adicionales, letras deformadas y personajes cuyos rasgos parecían transformarse inexplicablemente durante el movimiento. Entre los detalles cuestionados aparecieron incluso las pequeñas abejas costureras que protagonizan algunas escenas.

Las sospechas apuntaban a que se habría utilizado inteligencia artificial generativa para completar partes de la animación. Incluso circularon testimonios anónimos, atribuidos a supuestos involucrados en la producción, que aseguraban que la tecnología había sido empleada para acelerar el trabajo. Estas versiones, sin embargo, no han sido verificadas.

Chomet y su productor, Aton Soumache, salieron a defender el proyecto. Aseguraron que el cortometraje requirió siete meses de trabajo y la participación de aproximadamente veinte artistas. Negaron el uso de inteligencia artificial generativa para crear las ilustraciones, aunque reconocieron haber utilizado un sistema de interpolación automatizada para completar algunos fotogramas intermedios. Una precisión importante: automatización no significa necesariamente inteligencia artificial generativa.

Pero más allá de determinar qué herramientas se utilizaron exactamente, esta controversia abre una conversación mucho más interesante sobre la autenticidad en la industria del lujo.

Como diseñadora y creativa, no condeno el uso de inteligencia artificial al cien por ciento. Sería ingenuo ignorar las posibilidades que ofrece una tecnología que ya está transformando nuestra manera de diseñar y producir. Creo que puede ser una herramienta valiosa, siempre que complemente el talento humano en lugar de invisibilizarlo. Lo que sí cuestiono profundamente es la falta de transparencia.

Escena de "Christian Dior’s Night in Color".

El problema es un discurso alrededor de lo artesanal sin explicar con claridad cómo se realizó el trabajo. No afirmo que Dior haya mentido ni que esté demostrado el uso de IA generativa. Pero considero que, cuando una marca decide convertir su proceso de producción en parte central de su historia, también asume la responsabilidad de comunicarlo honestamente.

En la moda, el valor de una pieza no reside únicamente en su apariencia. Importa quién la hizo, cómo se hizo y cuánto conocimiento existe detrás. Un bordado realizado durante cientos de horas no tiene el mismo significado que uno producido industrialmente, aunque visualmente sean similares. Y eso no significa que uno deba desaparecer para que el otro exista, sino que el consumidor merece conocer la diferencia.

Las casas de lujo llevan décadas construyendo su prestigio sobre la excelencia de sus artesanos. La coherencia importa cuando utilizan ese legado para comunicar sus campañas.

No creo que el futuro de la creatividad consista en elegir entre humanos y máquinas. Creo que el desafío será aprender a convivir con nuevas herramientas sin perder el respeto por quienes crean.