icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la moda, el valor de una pieza no reside únicamente en su apariencia.
En la moda, el valor de una pieza no reside únicamente en su apariencia.
Por Elida Morillo

¿Qué es peor: utilizar inteligencia artificial o hacerla pasar por un trabajo artesanal? Esta es la pregunta que me deja la polémica que rodea a Dior y su última campaña navideña, un cortometraje de animación 2D que, irónicamente, buscaba celebrar aquello que hoy parece cada vez más escaso: el trabajo hecho a mano.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?