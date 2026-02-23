El tránsito en la Panamericana Sur enfrenta un nuevo esquema obligatorio para el transporte pesado. Con más de 75.000 vehículos circulando a diario y un alto porcentaje de camiones de carga, la Municipalidad Metropolitana de Lima puso en marcha disposiciones específicas para reducir la congestión y reforzar el orden en uno de los corredores más transitados de la capital.

Las medidas ya se aplican e incluyen control electrónico, presencia de inspectores y sanciones para quienes incumplan. La normativa establece carriles definidos, rutas alternas y horarios especiales que los conductores deben respetar si desean evitar multas y la acumulación de puntos en su récord. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ CARRILES PUEDEN UTILIZAR LOS CAMIONES DE CARGA?

En el tramo comprendido entre la avenida El Derby y el puente Conchán, los vehículos de carga pesada únicamente pueden desplazarse por el carril derecho y el carril contiguo inmediato. El carril izquierdo queda reservado para unidades que circulan a mayor velocidad, por lo que su uso por parte de camiones constituye una infracción.

La disposición responde a criterios técnicos vinculados a la seguridad y fluidez del tránsito. Las unidades pesadas avanzan a menor velocidad y, si presentan fallas mecánicas, pueden bloquear la vía cuando ocupan carriles rápidos. Las autoridades advirtieron que la restricción es obligatoria y que invadir el carril izquierdo puede generar sanciones económicas y la acumulación de hasta 20 puntos en el historial del conductor, conforme a la Ordenanza 2807 y al Reglamento Nacional de Tránsito.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS CLAVE PARA EVITAR MULTAS?

Los domingos se mantiene un esquema especial de cambio de sentido vehicular entre las 16:00 y las 20:00 horas. Durante ese periodo, desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo se habilitan cinco carriles en dirección a Lima con el fin de facilitar el retorno hacia la capital en horas de alta demanda.

Según cifras municipales, esta reorganización reduce el tiempo de viaje de aproximadamente 90 a 45 minutos. Respetar el horario establecido es fundamental para evitar sanciones y aprovechar el flujo ordenado que se implementa en ese lapso.

¿EXISTEN RUTAS ALTERNAS PARA IR DE SUR A NORTE?

La ordenanza contempla un desvío para los conductores que se desplazan en sentido sur–norte y buscan evitar el tramo con mayor fiscalización. El recorrido alterno comienza a la altura del puente Conchán, donde se debe ingresar a la Antigua Panamericana Sur.

Posteriormente, la ruta continúa por la avenida Pedro Miotta hasta las inmediaciones del Mall del Sur, punto desde el cual los vehículos pueden reincorporarse a la vía principal. Planificar el trayecto y prestar atención a la señalización permitirá reducir el riesgo de infracciones por uso indebido de carriles.

¿CÓMO SE REALIZA LA FISCALIZACIÓN EN LA VÍA?

El control incluye operativos con inspectores ubicados en puntos estratégicos como Benavides, Atocongo, Alipio Ponce y Mateo Pumacahua. Además, se emplean sistemas de vigilancia electrónica para detectar infracciones en tiempo real.

La supervisión no solo alcanza a los camiones, sino también a buses y colectivos informales que realicen paradas indebidas, con el fin de asegurar que los carriles y paraderos funcionen sin interferencias, según informa Infobae.

