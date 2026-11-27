Las familias asháninkas y yaneshas de tres comunidades indígenas de la región Junín lograron mejorar su alimentación, capacidad de ahorro y bienestar tras participar en un programa piloto que les entregó recursos económicos periódicamente y sin condiciones para decidir cómo utilizarlo.

Denominada “Reciprocidad”, esta iniciativa piloto de renta básica se desarrolló en las comunidades de la selva central entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, y benefició a 211 participantes. El programa buscó que las familias administraran directamente los recursos recibidos de acuerdo con sus necesidades y prioridades, a la vez que fueron capacitadas en educación financiera, derechos indígenas, gestión del territorio y conservación ambiental.

Una evaluación independiente, liderada por la Universidad de Bath, del Reino Unido, encontró luego que la proporción de hogares con dificultades para acceder a alimentos nutritivos pasó del 73% al 26% entre las familias evaluadas.

También registró un aumento del porcentaje de hogares con ahorros, del 49% al 70%, y una reducción de la migración laboral temporal, del 43% al 18%. Además, casi el 90 % participó en actividades como la reforestación, la reducción de quemas forestales y la recuperación de fuentes de agua. Estos resultados mostraron cambios relevantes en la alimentación y la seguridad económica de las familias participantes.

La iniciativa Reciprocidad fue codiseñada por Cool Earth, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Asháninka de la Selva Central (OMIAASEC).

Alimentación, salud e inversión en cultivos

Las historias de los participantes muestran cómo se utilizaron los recursos. Ángel, un adulto mayor asháninka que enfrenta dificultades para conseguir trabajo como jornalero durante las temporadas de lluvias intensas, destinó el dinero para mejorar su alimentación, atender gastos médicos familiares, comprar materiales escolares para su nieto e invertir en sus cultivos de café. Según su testimonio, disponer de estos recursos también redujo sus preocupaciones económicas.

Roberto y Estela, una pareja asháninka dedicada a la agricultura y la piscicultura, emplearon las transferencias para invertir en cítricos, ampliar la crianza de peces y cubrir gastos médicos. Posteriormente, una inundación afectó sus estanques y aproximadamente a 4.000 peces, una pérdida que evidencia la vulnerabilidad de sus medios de vida frente a las lluvias intensas.

Estas experiencias ilustran las necesidades que enfrentan las familias y la importancia de contar con recursos para sostener sus actividades productivas en contextos de incertidumbre.

Una alternativa de financiamiento directo

Reciprocidad parte del reconocimiento de la contribución de los pueblos indígenas al cuidado de sus territorios y de su autonomía para decidir sobre su bienestar. El piloto entregó los recursos sin condicionarlos al cumplimiento de metas de conservación.

Durante su implementación también se documentaron iniciativas de reforestación, recuperación de fuentes de agua, conservación de semillas ancestrales y actividades productivas comunitarias.

Para Caterina Cosmópolis, gerente del Programa de Transferencias Monetarias de Cool Earth, “las transferencias monetarias permitieron reducir las preocupaciones económicas y dedicar más tiempo a la vida comunitaria, mientras que los talleres impulsaron nuevas prácticas ambientales y proyectos colectivos, como viveros, piscigranjas y la recuperación de fuentes de agua”.

“Esta experiencia nos muestra que apoyar directamente a las comunidades también puede contribuir a construir un futuro más sostenible”, destacó Cosmópolis.

La evaluación combinó encuestas a 82 participantes, entrevistas en profundidad y grupos focales. Debido a sus prometedores resultados, este año este modelo escalará hacia tres nuevas comunidades amazónicas, donde se pondrá énfasis en el impacto a largo plazo en la reducción de la deforestación y la adaptación frente al cambio climático.

Los hallazgos aportan evidencia sobre la efectividad del financiamiento directo y la inclusión en la toma de decisiones contribuye al bienestar de las familias indígenas y amplia sus posibilidades de atender necesidades, sostener sus medios de vida y planificar su futuro.