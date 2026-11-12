Un grupo de misioneras procedentes de Burkina Faso, país del África Occidental, residentes en el Perú desde hace tres años, espera participar en las actividades del papa León XIV en el país para conocerlo y recibir su bendición.
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