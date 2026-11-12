Un grupo de misioneras procedentes de Burkina Faso, país del África Occidental, residentes en el Perú desde hace tres años, espera participar en las actividades del papa León XIV en el país para conocerlo y recibir su bendición.

Desde el centro de Lima, en declaraciones para TV Perú, las religiosas expresaron su emoción por la llegada del Pontífice y destacaron su trayectoria pastoral y misionera en territorio peruano.

Papa León XIV en la Nunciatura Apostólica en Jesús María | (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)

Para ellas, este encuentro representa una oportunidad especial al reconocer en el Santo Padre a un religioso que conoce de cerca la labor misional, lo cual fortalece su fe y les otorga nuevos ánimos para continuar con su trabajo.

“Ver al papa en su país, en su tierra, donde ha realizado su misión y ha crecido en la fe, es algo que me da mucho gusto. También fortalece mi fe. Yo soy misionera, me da fuerzas para dar este testimonio de vida y de fe a otras personas”, manifestó una de las hermanas desde el Centro de Lima.

Papa León XIV llega al Estadio Nacional para su vigilia con los jóvenes

En la agenda oficial del Sumo Pontífice para su segundo día en el país figura una vigilia junto a los jóvenes en el Estadio Nacional desde las 6:00 p. m. y concluirán con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica (Jesús María).