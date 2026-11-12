El papa cumple este jueves 12 de noviembre su segundo día de gira en Perú | Foto: EFE / Captura de TV Perú / Composición EC
El papa cumple este jueves 12 de noviembre su segundo día de gira en Perú | Foto: EFE / Captura de TV Perú / Composición EC
Por Redacción EC

Un grupo de misioneras procedentes de Burkina Faso, país del África Occidental, residentes en el Perú desde hace tres años, espera participar en las actividades del papa León XIV en el país para conocerlo y recibir su bendición.

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