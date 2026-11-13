De vuelta a su patria

Un hombre que llegó al Perú como misionero en 1985 y optó, tres décadas después, por adoptar la nacionalidad peruana ha vuelto a casa convertido en sucesor de Pedro. León XIV entonó de principio a fin el himno nacional en Palacio de Gobierno y confirmó, con un gesto sencillo y elocuente, que este no es para él un destino más de su gira sudamericana, sino el regreso a la patria que él mismo escogió. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, declaró ante las autoridades reunidas en el Gran Teatro Nacional.

Allí, en su primer discurso en suelo peruano, el pontífice no se limitó al saludo protocolar. Habló de una democracia que reconoce que “nadie posee todas las respuestas” y exhortó a cultivar “la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro”. Recordó que los sucesos del pasado “merecen ser tratados con justicia y sensibilidad” y subrayó que hay bienes que ninguna prosperidad económica puede reemplazar: la paz de la conciencia y la certeza de ser amado. Fue un mensaje dirigido, con delicadeza firme, sobre todo a quienes ejercen el poder.

Ayer, desde la Catedral, pidió para el país “una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes donde otros levantan muros”. La imagen condensa el llamado de su visita: superar divisiones, escuchar, sanar y perdonar, y construir una “paz desarmada y desarmante” que empieza, dijo, en el modo de mirarnos, respetarnos y escucharnos.

El Perú le respondió con un fervor que desbordó toda previsión. Millones –cerca de tres, según estimaciones vaticanas– colmaron las calles, mientras los jóvenes llenaban el Estadio Nacional. En la Plaza de Armas, el Papa citó los versos de “Mi Perú”. Y es que quien fue obispo de Chiclayo conoce el país desde dentro, su fe, sus carencias y el valor de una olla común sostenida por mujeres anónimas, como las recordó en su discurso el miércoles.

En el Estadio Nacional, los jóvenes le devolvieron la energía con la que se acoge a quien se siente propio: coros, velas y una vigilia que convirtió la fe en fiesta. Ese entusiasmo anticipa lo que vendrá en los próximos días, cuando el Papa regrese a Chiclayo, la diócesis que tuvo a su cargo durante casi una década. Allí, donde fue pastor antes que pontífice, el reencuentro promete ser, si cabe, todavía más entrañable.

La visita confirma algo que los peruanos parecían haber extraviado: la capacidad de reconocernos en torno a lo que compartimos. La emoción, sin embargo, será estéril si no se traduce en la reconciliación que el propio pontífice invoca. Recibir a León XIV es, ante todo, contemplar un espejo: el del Perú que lo acogió, y que todavía puede mirarse con esperanza y salir adelante.