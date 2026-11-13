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De vuelta a su patria

El reencuentro con León XIV, que eligió ser peruano, renueva la fe y convoca a la reconciliación nacional.

    Editorial El Comercio
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    (Ilustración: El Comercio | Giovanni Tazza)
    (Ilustración: El Comercio | Giovanni Tazza)

    Un hombre que llegó al Perú como misionero en 1985 y optó, tres décadas después, por adoptar la nacionalidad peruana ha vuelto a casa convertido en sucesor de Pedro. León XIV entonó de principio a fin el himno nacional en Palacio de Gobierno y confirmó, con un gesto sencillo y elocuente, que este no es para él un destino más de su gira sudamericana, sino el regreso a la patria que él mismo escogió. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, declaró ante las autoridades reunidas en el Gran Teatro Nacional.

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