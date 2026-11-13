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León XIV enfrenta los abusos en la Iglesia peruana: exige justicia y reparación y escucha a seis víctimas.
León XIV enfrenta los abusos en la Iglesia peruana: exige justicia y reparación y escucha a seis víctimas.
Por Renzo Giner Vásquez

Durante la segunda jornada de su visita al Perú, el papa León XIV abordó uno de los temas más sensibles de la Iglesia Católica: los abusos sexuales perpetrados en el contexto eclesial.

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