Durante la segunda jornada de su visita al Perú, el papa León XIV abordó uno de los temas más sensibles de la Iglesia Católica: los abusos sexuales perpetrados en el contexto eclesial.

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Primero, durante la homilía que brindó tras la oración de la Hora Media en la Catedral de Lima, el Pontífice pidió que la Iglesia Peruana “esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor”.

Posteriormente, en un encuentro que sostuvo con los obispos peruanos en la Capilla del Palacio Arzobispal de Lima, León XIV fue más directo y se refirió a “una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros tanto del clero o en el contexto eclesial”.

En ese sentido, la máxima autoridad católica instó a “responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”.

REUNIÓN PRIVADA CON VÍCTIMAS

Entre las 1:30 y las 6 de la tarde, el Papa permaneció al interior de la Nunciatura Apostólica, ubicada en la cuadra 7 de la Av. Salaverry, en el distrito de Jesús María.

En días previos la Red de Sobrevivientes Perú, un grupo que reúne a víctimas de distintos tipos de violencia en entornos religiosos, había convocado a una manifestación frente a la sede eclesiástica con la intención de que León XIV abordara la problemática durante su visita.

En una carta abierta publicada el 26 de octubre, el grupo reclamaba avances insuficientes en justicia y rendición de cuentas, un silencio en torno al proceso de reparación que generaba incertidumbre y la falta de un espacio de encuentro con víctimas y sobrevivientes de abusos.

Adicionalmente, el 5 de noviembre el grupo Bishop Accountability presentó en una conferencia de prensa celebrada en Lima una serie de denuncias contra 77 sacerdotes, hermanos religiosos y laicos consagrados de Perú por presuntos abusos sexuales a menores de edad en las últimas décadas y calificaron de “crucial que el Papa se enfoque en el encubrimiento de los abusos sexuales que suceden en el clero de la iglesia de su querido país”.

Sin embargo, no se produjo ninguna manifestación a la hora prevista. Inicialmente, fuentes de El Comercio señalaron que esto se debía a que León XIV había abierto un espacio en su agenda para reunirse con un grupo de víctimas, encuentro que posteriormente fue confirmado por la propia prensa oficial del Vaticano.

En dicha reunión, que inició a las 4:30 p.m. y concluyó antes de su salida de la Nunciatura a las 5:47 de la tarde, participaron seis víctimas, tres de las cuales pertenecieron en el pasado a grupos vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana, según fuentes de este Diario.

El Vaticano acumula más de cien denuncias recibidas por abusos cometidos en el grupo fundado en 1971 por Luis Figari y disuelto en el 2025 por el papa Francisco tras un proceso impulsado por el entonces cardenal Robert Prevost.

De acuerdo a Vatican News, “el Papa se reunió con cada uno de ellos personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, y reflexionando con ellos sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros”.

Sanar las heridas que dividen a la sociedad

En otro momento de la presentación matutina, el papa León XIV instó a los obispos de Perú que ayuden “a sanar las heridas que dividen a la sociedad”.

Además, realizó una reflexión tomando como ejemplo el ‘Camino del Inca’ y de sus dificultades y “que no fue construido para que los caminantes se quedaran contemplando sus grandiosos paisajes, sino para llegar a todo el Tawantinsuyu”.

Y en ese camino, indicó el papa, explicó que la Iglesia católica encuentra “dificultades pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas”.

Pero señaló que santos como Santo Toribio de Mongrovejo, el arzobispo español cuya vida y dedicación fue ejemplo para la Iglesia de este país, a comprender que la caridad pastoral no consiste en “evitar los problemas sino en permanecer fieles a Cristo y procurar el mayor bien posible a las personas”.