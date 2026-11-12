Restaurante de Chiclayo promociona su menú con una imagen del papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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Papa León XIV (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
  • Restaurante de Chiclayo promociona su menú con una imagen del papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Restaurante de Chiclayo promociona su menú con una imagen del papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Restaurante de Chiclayo promociona su menú con una imagen del papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • En los comercios de Chiclayo, previo a la visita del Papa León XIV, se venden artículos como llaveros con el rostro del Santo Padre | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    En los comercios de Chiclayo, previo a la visita del Papa León XIV, se venden artículos como llaveros con el rostro del Santo Padre | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    En los comercios de Chiclayo, previo a la visita del Papa León XIV, se venden artículos como llaveros con el rostro del Santo Padre | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • En las puertas de los negocios también se pueden ver carteles que dan la bienvenida al papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    En las puertas de los negocios también se pueden ver carteles que dan la bienvenida al papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    En las puertas de los negocios también se pueden ver carteles que dan la bienvenida al papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Una imagen del papa León XIV en tamaño real luce en las calles de Chiclayo, donde vecinos se toman fotos previo a la llegada del Pontífice | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Una imagen del papa León XIV en tamaño real luce en las calles de Chiclayo, donde vecinos se toman fotos previo a la llegada del Pontífice | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Una imagen del papa León XIV en tamaño real luce en las calles de Chiclayo, donde vecinos se toman fotos previo a la llegada del Pontífice | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Un muñeco del papa León XIV se paseo por la plaza mayor de Chiclayo despertando la emoción de los transeúntes | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Un muñeco del papa León XIV se paseo por la plaza mayor de Chiclayo despertando la emoción de los transeúntes | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Un muñeco del papa León XIV se paseo por la plaza mayor de Chiclayo despertando la emoción de los transeúntes | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Camisetas con el rostro del papa León XIV se venden en los negocios de Chiclayo | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Camisetas con el rostro del papa León XIV se venden en los negocios de Chiclayo | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Camisetas con el rostro del papa León XIV se venden en los negocios de Chiclayo | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • El comercio ambulatorio también se hizo presenta, con una vendedora exhibiendo sus productos con el rostro del Sumo Pontífice | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    El comercio ambulatorio también se hizo presenta, con una vendedora exhibiendo sus productos con el rostro del Sumo Pontífice | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    El comercio ambulatorio también se hizo presenta, con una vendedora exhibiendo sus productos con el rostro del Sumo Pontífice | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Una figura hiperrealista del papa León XIV también fue vista en las calle de Chiclayo, donde el Santo Padre llegará |este 13 y 14 de noviembre | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Una figura hiperrealista del papa León XIV también fue vista en las calle de Chiclayo, donde el Santo Padre llegará |este 13 y 14 de noviembre | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Una figura hiperrealista del papa León XIV también fue vista en las calle de Chiclayo, donde el Santo Padre llegará |este 13 y 14 de noviembre | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Al costado de un mural del papa León XIV en Chiclayo reposa una vendedora ambulante descalza | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Al costado de un mural del papa León XIV en Chiclayo reposa una vendedora ambulante descalza | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Al costado de un mural del papa León XIV en Chiclayo reposa una vendedora ambulante descalza | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Los negocios del centro de Chiclayo tienen carteles de bienvenida al papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Los negocios del centro de Chiclayo tienen carteles de bienvenida al papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Los negocios del centro de Chiclayo tienen carteles de bienvenida al papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Recuerdos con la cara del papa León XIV se venden en Chiclayo, previo al regreso del papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Recuerdos con la cara del papa León XIV se venden en Chiclayo, previo al regreso del papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Recuerdos con la cara del papa León XIV se venden en Chiclayo, previo al regreso del papa León XIV | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Una ciudadana exhibe en su mano una figura del papa León XIV hecha a crochet | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Una ciudadana exhibe en su mano una figura del papa León XIV hecha a crochet | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Una ciudadana exhibe en su mano una figura del papa León XIV hecha a crochet | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Comerciantes aprovecharon la visita del papa León XIV para ofrecer productos inspirados en su imagen | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Comerciantes aprovecharon la visita del papa León XIV para ofrecer productos inspirados en su imagen | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Comerciantes aprovecharon la visita del papa León XIV para ofrecer productos inspirados en su imagen | (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

Por Redacción EC

Un ambiente de fiesta y expectativa se vive en las principales calles de Chiclayo a pocas horas del retorno del papa León XIV a la que fue su antigua diócesis, donde cumplirá una agenda este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, tras su paso por Lima.

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