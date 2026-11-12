Un ambiente de fiesta y expectativa se vive en las principales calles de Chiclayo a pocas horas del retorno del papa León XIV a la que fue su antigua diócesis, donde cumplirá una agenda este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, tras su paso por Lima.

Un ambiente de fiesta y expectativa se vive en las principales calles de Chiclayo a pocas horas del retorno del papa León XIV a la que fue su antigua diócesis, donde cumplirá una agenda este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, tras su paso por Lima. Desde hace varios días, los comercios y vecinos han transformado el rostro de la ciudad para darle la bienvenida. En diversas avenidas resaltan carteles con mensajes de recibimiento, siluetas de cartón e incluso figuras hiperrealistas del Santo Padre. A esto se suma la presencia de comerciantes que ofrecen polos, llaveros y otros recuerdos inspirados en la imagen del Pontífice. MIRA AQUÍ: Itinerario oficial del papa León XIV: fechas, ciudades y actividades de su visita al Perú ¿Qué actividades realizará el papa León XIV en Chiclayo? Viernes 13 de noviembre 9:10 a. m. | Llegada oficial (Chiclayo, Lambayeque): Arribo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo (procedente de Lima) y traslado por las principales avenidas de la ciudad.

Arribo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo (procedente de Lima) y traslado por las principales avenidas de la ciudad. 10:30 a. m. | Santa Misa multitudinaria (Pimentel, Lambayeque): Celebración eucarística y homilía en la explanada de las Pampas de Pimentel .

Celebración eucarística y homilía en la explanada de las . 12:40 p. m. | Visita privada (Chiclayo, Lambayeque): Breve recorrido y saludo en la Capilla San Óscar A. Romero .

Breve recorrido y saludo en la . 4:30 p. m. | Encuentro con el clero (Chiclayo, Lambayeque): Reunión en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y consejos pastorales del norte del país. Incluye oración y entrega de una Rosa de Oro a la Virgen.

Reunión en el con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y consejos pastorales del norte del país. Incluye oración y entrega de una a la Virgen. 5:45 p. m. | Encuentro universitario (Chiclayo, Lambayeque): Diálogo con jóvenes, docentes y autoridades en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) .

Diálogo con jóvenes, docentes y autoridades en la . 7:00 p. m. | Cena fraterna (Chiclayo, Lambayeque): Encuentro privado con los sacerdotes de la diócesis en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. MÁS INFORMACIÓN: Papa León XIV: Misioneras de Burkina Faso radicadas en Lima buscan la bendición del Santo Padre Sábado 14 de noviembre 8:00 a. m. | Catedral de Santa María (Chiclayo, Lambayeque): Bendición del nuevo altar de mármol (con reliquias de primer grado), rito solemne de coronación de la Virgen Inmaculada y saludo a los fieles en el parque principal.

Bendición del nuevo altar de mármol (con reliquias de primer grado), rito solemne de coronación de la y saludo a los fieles en el parque principal. 9:10 a. m. | Traslado aéreo (Chiclayo – Santa Cruz): Salida en helicóptero desde Chiclayo hacia Cajamarca.

Salida en helicóptero desde Chiclayo hacia Cajamarca. 11:00 a. m. | Misa comunitaria (Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca): Celebración eucarística con las comunidades locales en la Parroquia Inmaculada .

Celebración eucarística con las comunidades locales en la . 4:00 p. m. | Clausura del Año Jubilar (Zaña, Lambayeque): Encuentro de oración por el cierre del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo VIDEO RECOMENDADO: