Un ambiente de fiesta y expectativa se vive en las principales calles de Chiclayo a pocas horas del retorno del papa León XIV a la que fue su antigua diócesis, donde cumplirá una agenda este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, tras su paso por Lima.
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