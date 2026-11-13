El precio del dólar cerró este viernes en S/3,405 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por encima de los S/3,404 de la jornada anterior, con un avance de 0,03%. La cotización se mantuvo prácticamente estable pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, la caída del cobre y las pérdidas registradas en Wall Street, en una semana marcada por la decisión del Banco Central de Reserva (BCR) de elevar su tasa de interés de referencia.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,16%, mientras que la inflación mayorista de Estados Unidos aumentó 0,3% mensual en octubre, por debajo del 0,4% esperado. Sin embargo, la tasa interanual alcanzó 6,5%, lo que mantiene las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga tasas de interés elevadas durante más tiempo”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre retrocedió 1,07%, mientras la plata cayó 1,70%, hasta US$49,18, y el oro avanzó 0,25%, hasta US$3,886.13 por onza. Por su parte, el petróleo WTI cotizó alrededor de US$88,77 por barril. Wall Street también registró pérdidas, con una caída de 1,71% del Nasdaq 100, de 0,71% del S&P 500 y de 0,16% del Dow Jones. En América Latina, el peso mexicano se apreció 0,33%, mientras el colombiano y el real brasileño retrocedieron 0.06% cada uno.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,397 y S/3,407, con un volumen negociado de US$368.5 millones. La demanda de dólares provino principalmente de inversionistas extranjeros y fondos de pensiones, mientras las empresas locales participaron como ofertantes.

Asimismo, el BCR elevó su tasa de referencia de 4,25% a 4,50%, aunque precisó que esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de incrementos consecutivos.

De cara a la próxima semana, el análisis de Kambista señala que el inicio de los pagos de impuestos corporativos correspondientes a octubre podría generar una mayor oferta de dólares por parte de las empresas.

El mercado también seguirá atento a la evolución de la inflación, los precios del cobre y los riesgos asociados al Fenómeno El Niño. En ese contexto, la zona comprendida entre S/3,390 y S/3,400 se mantiene como un rango de soporte relevante para el tipo de cambio, tras haber registrado demanda de dólares en niveles similares durante septiembre.