De cara a la próxima semana, el análisis de Kambista señala que el inicio de los pagos de impuestos corporativos correspondientes a octubre podría generar una mayor oferta de dólares por parte de las empresas. Foto: Andina.
De cara a la próxima semana, el análisis de Kambista señala que el inicio de los pagos de impuestos corporativos correspondientes a octubre podría generar una mayor oferta de dólares por parte de las empresas. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes en S/3,405 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por encima de los S/3,404 de la jornada anterior, con un avance de 0,03%. La cotización se mantuvo prácticamente estable pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, la caída del cobre y las pérdidas registradas en Wall Street, en una semana marcada por la decisión del Banco Central de Reserva (BCR) de elevar su tasa de interés de referencia.

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