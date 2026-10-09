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Resumen

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Anne Carson. (Foto: AFP)
Anne Carson. (Foto: AFP)
Por Leonardo Ledesma Watson

Hay escritoras que llegan al Nobel después de haber construido una obra. Anne Carson llega después de haber construido, además, una sospecha: que las fronteras literarias son, en buena medida, una cortesía administrativa. Poemas por aquí, ensayos por allá, traducción en otro estante y el teatro en una sala distinta. Carson nunca pareció demasiado interesada en semejante ordenamiento. Este jueves 8 de octubre, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura 2026 por su obra audaz e inventiva y por haber creado nuevas formas para la literatura contemporánea a través de un diálogo lúdico con la tradición clásica. Ella, que recibió la noticia mientras estaba en Islandia, respondió con una frase muy Carson: “Crazy, I think they’re all crazy” («Locos, creo que están todos locos»), Luego añadió que ahora tendría una pegatina en la portada de sus libros.

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