Hay escritoras que llegan al Nobel después de haber construido una obra. Anne Carson llega después de haber construido, además, una sospecha: que las fronteras literarias son, en buena medida, una cortesía administrativa. Poemas por aquí, ensayos por allá, traducción en otro estante y el teatro en una sala distinta. Carson nunca pareció demasiado interesada en semejante ordenamiento. Este jueves 8 de octubre, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura 2026 por su obra audaz e inventiva y por haber creado nuevas formas para la literatura contemporánea a través de un diálogo lúdico con la tradición clásica. Ella, que recibió la noticia mientras estaba en Islandia, respondió con una frase muy Carson: “Crazy, I think they’re all crazy” («Locos, creo que están todos locos»), Luego añadió que ahora tendría una pegatina en la portada de sus libros.

La broma tiene sentido. Carson lleva décadas haciendo algo que los premios literarios suelen terminar intentando clasificar: poesía que parece ensayo, ensayo que se comporta como ficción, traducciones que son también recreaciones, teatro que conversa con la poesía, libros que son objetos visuales y mitos griegos que, de pronto, tienen el rostro de alguien que podría estar esperando un bus en cualquier ciudad contemporánea.

Para la poeta peruana María Belén Milla, la emoción que provoca este Nobel tiene justamente algo que reune a muchos y a muchas. “Este Nobel es colectivo: lo estamos celebrando con fervor como si fuera propio”, sostiene. Y encuentra la razón en una idea que parece escrita para explicar a Carson: “Anne Carson escribe contra toda frontera: la frontera del estilo, la frontera del tiempo, la frontera de las emociones y los acontecimientos”. Su poesía, dice Milla, es “la gran fiesta humana”, una conversación interminable con el tiempo.

Los griegos también viven en el presente

La escritora nació en Toronto en 1950 y llegó al mundo clásico casi por accidente. Una profesora de secundaria, Alice Cowan, comenzó a enseñarle griego antiguo durante la hora del almuerzo. Aquella puerta se abrió y Carson decidió atravesarla. Estudió literatura clásica, obtuvo un doctorado y convirtió la Grecia antigua en una especie de territorio privado de exploración. Pero nunca se comportó como quien custodia un museo. Hizo algo bastante más peligroso: empezó a traer a los muertos al presente.

“Lo importante en ella es que vincula el presente con la tradición griega”, dice el poeta Marco Martos, quien desde hace años incluye a Carson en sus programas de Maestría de Escritura Creativa. “Ella es profesora de griego, pero más que eso es una persona que sabe traer al presente el espíritu griego de todos los tiempos”. Para Martos, Carson no es una poeta de circunstancias: “Su poesía atraviesa el tiempo en una especie de eterno presente”.

Su libro “Autobiografía de Rojo”, publicado en 1998, explica mejor que casi cualquier definición cómo funciona esa operación. Carson toma a Gerión, monstruo rojo de tres cuerpos mencionado en un fragmento del poeta griego Estesícoro, y lo convierte en un adolescente pelirrojo, alado, sensible y enamorado de Heracles. El monstruo de la mitología se vuelve un muchacho vulnerable. La épica se vuelve adolescencia. El mito se convierte en una historia de deseo, descubrimiento y abandono. La obra fue publicada como una novela en verso, una etiqueta que parece insuficiente pero que, precisamente por eso, resulta adecuada.

En uno de sus pasajes, Gerión conoce a Heracles en una estación de buses. Se miran. Carson describe uno de esos momentos que son “lo contrario de la ceguera”. No hace falta conocer a Estesícoro para entenderlo. Basta haber mirado alguna vez a alguien y sentir que, durante unos segundos, el mundo adquiere una nitidez distinta.

Ahí está una de las paradojas de Carson: puede ser extraordinariamente erudita sin escribir para eruditos. Martos insiste en ello: “Su poesía es limpia y cualquier persona puede entenderla”. La dificultad de Carson no está necesariamente en las palabras. Está en todo lo que esas palabras ponen a conversar.

El amor, la belleza y sus ruinas

En “La belleza del marido” (2001), el matrimonio roto se convierte en una ficción escrita en 29 tangos. El amor aparece sin maquillaje, como deseo, dependencia, belleza, infidelidad y resentimiento. Carson utiliza a John Keats, la historia, la pintura y la música para hablar de algo tan poco clásico como el desastre íntimo de una pareja. El resultado ganó el prestigioso premio T. S. Eliot.

La belleza, en Carson, nunca está demasiado lejos de la destrucción. Sus personajes pueden reconocer la hermosura de aquello que los hiere y seguir atrapados en una relación cuyo final conocen, pero no necesariamente aceptan. El amor no es una experiencia purificadora: también puede ser una forma de confusión, una inteligencia puesta al servicio de la propia desgracia.

La poeta peruana Ximena López Bustamante encuentra precisamente allí una de las razones para celebrar este Nobel. “Carson nunca escribió preocupada por aquello que debíamos llamar un poema, un ensayo, una traducción o una novela”, dice. “Escribió en ese lugar incómodo donde los géneros se rozan y dejan de obedecer”. Para López Bustamante, esa desobediencia formal tiene además una dimensión particular para las escritoras: “Las escritoras hemos tenido que aprender, durante demasiado tiempo, a justificar nuestras formas de mirar”.

Hay una frase suya que podría resumir la importancia de Carson mejor que muchas páginas de crítica: “No entrar en el canon, sino hacer que el canon tenga que ensancharse para que quepas”.

Y el canon, en efecto, ha tenido que ensancharse.

El duelo cabe en una caja

“Nox”, publicado en 2010, es quizá el ejemplo más conmovedor de su obra. Carson reconstruye la memoria de su hermano Michael, muerto en Europa, mediante fotografías, cartas, dibujos, documentos, recuerdos y una traducción de Catulo. El libro fue concebido como un objeto desplegable, una caja de papel que obliga al lector a manipular físicamente los restos de una vida. No es solamente un libro sobre el duelo: es un libro que intenta descubrir qué forma puede tener el duelo cuando la persona que se ha perdido ya no puede responder.

El fragmento se vuelve entonces una poética. Carson parece saber que recordar es reconstruir con piezas incompletas. Que una persona muerta nunca regresa entera. Que la memoria no funciona como un archivo sino como una mesa donde alguien ha dejado fotografías, papeles, objetos y una taza que nadie se atreve a retirar.

José Carlos Yrigoyen, narrador, poeta y crítico, lo formula desde otro ángulo. Carson, dice, es “una de las grandes poetas de nuestro tiempo” y una “renovadora de la forma”. Pero lo fundamental es que el hibridaje de géneros no constituye en ella una simple extravagancia experimental: es “una manera de expresar el mundo y entender nuestra condición y nuestra historia”.

Por eso su obra puede saltar de Safo a Simone Weil, de Eurípides a Marilyn Monroe. En “Norma Jeane Baker de Troya” (2019), Carson coloca a Helena de Troya y a Marilyn en una misma conversación sobre belleza, deseo, fama y destrucción. Eurípides y Hollywood dejan de parecer dos mundos separados. Después de Carson, uno sospecha que quizá nunca lo fueron.

Una escritora contra el deterioro

Su literatura tampoco termina en la literatura. Ha escrito libretos, traducido a Eurípides y Safo, trabajado con artistas y producido libros que tienen tanto de objeto visual como de texto. En sus obras, la erudición convive con el absurdo, la reflexión filosófica con la intimidad y los personajes antiguos con las obsesiones contemporáneas. La mezcla no es un adorno: es la manera en que Carson piensa.

Hay, además, una ironía biográfica difícil de ignorar. Carson ha pasado la vida estudiando el cuerpo, el deseo, el tiempo y la mortalidad en los textos de otros. En años recientes tuvo que enfrentarse a su propia fragilidad. Tras ser diagnosticada con Parkinson, contó cómo uno de los síntomas que más la afectó fue la pérdida de su escritura manual. Su letra comenzó a desintegrarse. Entonces empezó a practicar boxeo tres veces por semana junto a otras personas con Parkinson. Seis golpes básicos, combinaciones que obligan al cerebro a recordar mientras el cuerpo lucha por obedecer. “¡Guantes puestos!”, ordena el entrenador. Y Carson golpea.

Es una imagen casi demasiado perfecta para una escritora como ella: una mujer que ha dedicado su vida a estudiar palabras antiguas intentando mantener a raya, a puñetazos, la rebelión de su propio cuerpo.

En uno de sus textos sobre la enfermedad describe el Parkinson como sostenerse erguida contra una corriente que nunca deja de tirar. Es una imagen que podría pertenecer a cualquiera de sus libros. Porque Carson siempre ha escrito desde esa tensión: entre lo que permanece y lo que desaparece, entre el deseo y la distancia, entre la belleza y la pérdida, entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el presente.

El premio y la fiesta humana

Quizá por eso María Belén Milla insiste en que este Nobel no pertenece solamente a Carson. “El Nobel no lo ha ganado Anne Carson solamente, sino lo hemos ganado nosotros con ella”, dice. Lo que celebramos, sostiene, es su capacidad para demostrar “a punta de palabras” que podemos existir “en cualquier estancia y edad de lo humano”.

Eso explica también por qué Carson importa más allá del círculo de los especialistas en poesía. No porque haya hecho más complicada la literatura, sino porque consiguió volverla más amplia. Su obra no pide que el lector sepa griego para entrar. Le pide algo más sencillo y más difícil: aceptar que una historia puede cambiar de época, de género, de cuerpo y de significado sin dejar de ser la misma historia.

Anne Carson no ha ganado el Nobel porque haya encontrado una fórmula nueva para escribir. Lo ha ganado porque durante décadas se negó a aceptar que hubiera una sola fórmula.

Y quizá ese sea el verdadero gesto revolucionario de su obra. No romper la tradición, sino conversar con ella hasta obligarla a cambiar. No abandonar el canon, sino abrirle una puerta lateral. No convertir la erudición en pedestal, sino en puente. No escribir sobre el tiempo desde fuera, sino entrar en él y caminar de un siglo a otro como quien cambia de habitación.

“Todavía existen formas literarias que no sabemos nombrar”, dice Ximena López Bustamante. Anne Carson acaba de recibir un Nobel por haber pasado buena parte de su vida buscándolas.